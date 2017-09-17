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17 сентября 2017, 18:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Наполи» разгромил «Беневенто» — 6:0, «Милан» выиграл у «Удинезе»

В матче 4-го тура итальянской Серии A «Наполи» на своём поле разгромил со счётом 6:0 «Беневенто».

В матче 4-го тура итальянской Серии A <span class=error>Наполи</span> на своём поле разгромил со счётом 6:0 Беневенто. Увеличить
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В составе наполитанцев хет-трик оформил Дрис Мертенс, а по одному мячу забили Маркес Аллан, Лоренцо Инсинье и Хосе Кальехон. Подопечные Маурицио Сарри набрали 12 очков — столько же в активе у «Ювентуса» и «Интера».

«Милан» дома выиграл со счётом 2:1 у «Удинезе». На 22-й минуте Никола Калинич вывел россонери вперёд, на 28-й минуте Кевин Ласанья счёт сравнял, а несколько минут спустя Калинич оформил дубль, забив мяч, ставший победным. Команда Винченцо Монтеллы с 9 очками расположилась за тройкой лидеров в таблице.

Что касается остальных матчей, то «Торино» и «Сампдория» сыграли вничью со счётом 2:2, а «Кальяри» в гостях выиграл у СПАЛ — 2:0.

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