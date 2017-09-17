«Наполи» разгромил «Беневенто» — 6:0, «Милан» выиграл у «Удинезе»
В матче 4-го тура итальянской Серии A «Наполи» на своём поле разгромил со счётом 6:0 «Беневенто».
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В составе наполитанцев
«Милан» дома выиграл со счётом 2:1 у «Удинезе». На 22-й минуте Никола Калинич вывел россонери вперёд, на 28-й минуте Кевин Ласанья счёт сравнял, а несколько минут спустя Калинич оформил дубль, забив мяч, ставший победным. Команда Винченцо Монтеллы с 9 очками расположилась за тройкой лидеров в таблице.
Что касается остальных матчей, то «Торино» и «Сампдория» сыграли вничью со счётом 2:2, а «Кальяри» в гостях выиграл у СПАЛ — 2:0.
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