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В составе наполитанцев хет-трик оформил Дрис Мертенс, а по одному мячу забили Маркес Аллан, Лоренцо Инсинье и Хосе Кальехон. Подопечные Маурицио Сарри набрали 12 очков — столько же в активе у «Ювентуса» и «Интера».

«Милан» дома выиграл со счётом 2:1 у «Удинезе». На 22-й минуте Никола Калинич вывел россонери вперёд, на 28-й минуте Кевин Ласанья счёт сравнял, а несколько минут спустя Калинич оформил дубль, забив мяч, ставший победным. Команда Винченцо Монтеллы с 9 очками расположилась за тройкой лидеров в таблице.

Что касается остальных матчей, то «Торино» и «Сампдория» сыграли вничью со счётом 2:2, а «Кальяри» в гостях выиграл у СПАЛ — 2:0.