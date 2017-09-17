Хет-трик Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло»
«Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» в матче четвёртого тура итальянской Серии А.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча прошла в
Свой второй
«Ювентус» набрал 12 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. «Сассуоло» с одним баллом в активе занимает 17-е место.
|17.09.2017 13:30
|основной раунд: 4-й тур
|Mapei Stadium - Citta del Tricolore
Главные тренеры
|Кристиан Букки
|Массимилиано Аллегри
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter