Хет-трик Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло»

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Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершилась со счётом 3:1 в пользу туринцев.

Свой второй хет-трик в текущем сезоне оформил Пауло Дибала, на счету которого восемь голов после четырёх туров чемпионата. У хозяев единственный мяч забил Маттео Политано.

«Ювентус» набрал 12 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. «Сассуоло» с одним баллом в активе занимает 17-е место.