Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31032815/
17 сентября 2017, 15:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хет-трик Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло»

«Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» в матче четвёртого тура итальянской Серии А.

Ювентус одержал победу над Сассуоло в матче четвёртого тура итальянской Серии А. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершилась со счётом 3:1 в пользу туринцев.

Свой второй хет-трик в текущем сезоне оформил Пауло Дибала, на счету которого восемь голов после четырёх туров чемпионата. У хозяев единственный мяч забил Маттео Политано.

«Ювентус» набрал 12 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. «Сассуоло» с одним баллом в активе занимает 17-е место.

17.09.2017 13:30 основной раунд: 4-й тур Mapei Stadium - Citta del Tricolore
Сассуоло 1:3 Ювентус
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Кристиан Букки Массимилиано Аллегри
Голы
51′ Маттео Политано 16
10 Пауло Дибала (М. Манджукич) 16′
10 Пауло Дибала (Х. Куадрадо) 49′
10 Пауло Дибала 63′
Составы
Андреа Консильи 47
Франческо Ачерби 15
Поль Лирола 21
Паоло Каннаваро 28
Тимо Летшерт 55
56′ Клод Аджапонг 98
Стефано Сенси 12
Диего Фальчинелли 11
78′ Франческо Маньянелли 4
Алессандро Матри 10
58′ Лука Маццителли 6
Альфред Данкан 32
64′ Маттео Политано 16
Антонино Рагуза 90
1 Джанлуиджи Буффон
3 Джорджо Кьеллини
12 Алекс Сандру 31′
24 Даниэле Ругани
5 Миралем Пьянич
14 Блэз Матюиди
7 Хуан Куадрадо
17 Марио Манджукич
26 Штефан Лихтштайнер 72′
15 Андреа Барцальи
9 Гонсало Игуаин 78′
11 Дуглас Коста
10 Пауло Дибала 85′
33 Федерико Бернардески 86′
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 6
3 Угловые 4
15 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Сассуоло
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп