Ван Нистелрой: У Лукаку будут трудные этапы в «МЮ», но Моуринью ему поможет
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Руд Ван Нистелрой похвалил форварда манкунианцев Ромелу Лукаку за удачную игру на старте сезона.
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«Ромелу очень хорош, он уже забил несколько голов и тем самым немного снизил уровень давления
У него будут трудные этапы, но Лукаку повезло с тренером. Жозе Моуринью видел в футболе всё, он поможет Ромелу преодолеть любые трудности, — цитирует Ван Нистелроя Sportsmole.
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