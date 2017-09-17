Ван Нистелрой: У Лукаку будут трудные этапы в «МЮ», но Моуринью ему поможет

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«Ромелу очень хорош, он уже забил несколько голов и тем самым немного снизил уровень давления из-за высокой суммы трансфера. Лукаку — чистая «девятка», он играет только в центре нападения. Меня никто не ставил на фланг, и с ним ситуация та же. Я выполнял те же функции.

У него будут трудные этапы, но Лукаку повезло с тренером. Жозе Моуринью видел в футболе всё, он поможет Ромелу преодолеть любые трудности, — цитирует Ван Нистелроя Sportsmole.