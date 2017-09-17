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17 сентября 2017, 17:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ван Нистелрой: У Лукаку будут трудные этапы в «МЮ», но Моуринью ему поможет

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Руд Ван Нистелрой похвалил форварда манкунианцев Ромелу Лукаку за удачную игру на старте сезона.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Руд Ван Нистелрой похвалил форварда манкунианцев <span class=error>Ромелу</span> <span class=error>Лукаку</span> за удачную игру на старте сезона. Увеличить
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«Ромелу очень хорош, он уже забил несколько голов и тем самым немного снизил уровень давления из-за высокой суммы трансфера. Лукаку — чистая «девятка», он играет только в центре нападения. Меня никто не ставил на фланг, и с ним ситуация та же. Я выполнял те же функции.

У него будут трудные этапы, но Лукаку повезло с тренером. Жозе Моуринью видел в футболе всё, он поможет Ромелу преодолеть любые трудности, — цитирует Ван Нистелроя Sportsmole.

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