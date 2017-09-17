Реднапп отправлен в отставку с поста тренера «Бирмингема»
МОСКВА, 17 сен —
Р-Спорт. Гарри Реднапп отправлен в отставку с поста главного тренера «Бирмингем Сити», сообщает официальный аккаунт английского футбольного клуба в Twitter.
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Видимо, что-то случилось...
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Об отставке Реднаппа было объявлено в субботу после поражения в домашнем матче восьмого тура
Как сообщается, вместо Реднаппа исполняющим обязанности рулевого команды назначен Ли Карсли, которому будут помогать бывшие члены тренерского штаба Реднаппа Пол Гроувс и Кевин Хичкок. Ассистент Реднаппа Кевин Бонд покинул клуб вместе с ним.
Реднапп возглавил «Бирмингем» в апреле 2017 года, сменив у руля команды Джанфранко Дзолу, и спас «синих» от вылета в более низкий дивизион. После окончания сезона специалист продлил контракт с клубом до лета 2018 года.
Реднапп известен по своей работе с «Вест Хэм Юнайтед» (1994−2001), «Портсмутом» (2002−2004 и 2005−2008) и «Тоттенхэм Хотспур» (2008−2012). Вместе с «Портсмутом» специалист выигрывал Кубок Англии в 2008 году, а с «Тоттенхэмом» доходил до ¼ финала Лиги чемпионов.
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