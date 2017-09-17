Реднапп отправлен в отставку с поста тренера «Бирмингема»

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Об отставке Реднаппа было объявлено в субботу после поражения в домашнем матче восьмого тура чемпионшип-лиги от «Престон Норт Энд» со счетом 1:3. Данное поражение стало для «Бирмингема» уже шестым в восьми проведенных матчах при одной победе и одной ничьей. «Синие» в настоящее время занимают предпоследнее 23-е место в таблице с 4 очками в активе.

Как сообщается, вместо Реднаппа исполняющим обязанности рулевого команды назначен Ли Карсли, которому будут помогать бывшие члены тренерского штаба Реднаппа Пол Гроувс и Кевин Хичкок. Ассистент Реднаппа Кевин Бонд покинул клуб вместе с ним.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">OFFICIAL: Lee Carsley, Blues Head Professional Development Coach, will step in as Caretaker Manager. <a href="https://twitter.com/hashtag/BCFC?src=hash">#BCFC</a> <a href="https://t.co/oO636WIpHp">pic.twitter.com/oO636WIpHp</a></p>— Birmingham City FC (@BCFC) <a href="https://twitter.com/BCFC/status/909114333216563201">16 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Реднапп возглавил «Бирмингем» в апреле 2017 года, сменив у руля команды Джанфранко Дзолу, и спас «синих» от вылета в более низкий дивизион. После окончания сезона специалист продлил контракт с клубом до лета 2018 года.

Реднапп известен по своей работе с «Вест Хэм Юнайтед» (1994−2001), «Портсмутом» (2002−2004 и 2005−2008) и «Тоттенхэм Хотспур» (2008−2012). Вместе с «Портсмутом» специалист выигрывал Кубок Англии в 2008 году, а с «Тоттенхэмом» доходил до ¼ финала Лиги чемпионов.