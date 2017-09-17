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17 сентября 2017, 9:05 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Реднапп отправлен в отставку с поста тренера «Бирмингема»

МОСКВА, 17 сен — Р-Спорт. Гарри Реднапп отправлен в отставку с поста главного тренера «Бирмингем Сити», сообщает официальный аккаунт английского футбольного клуба в Twitter.

Гарри Реднапп отправлен в отставку с поста главного тренера Бирмингем Сити сообщает официальный аккаунт английского футбольного клуба в Twitter. Увеличить
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Об отставке Реднаппа было объявлено в субботу после поражения в домашнем матче восьмого тура чемпионшип-лиги от «Престон Норт Энд» со счетом 1:3. Данное поражение стало для «Бирмингема» уже шестым в восьми проведенных матчах при одной победе и одной ничьей. «Синие» в настоящее время занимают предпоследнее 23-е место в таблице с 4 очками в активе.

Как сообщается, вместо Реднаппа исполняющим обязанности рулевого команды назначен Ли Карсли, которому будут помогать бывшие члены тренерского штаба Реднаппа Пол Гроувс и Кевин Хичкок. Ассистент Реднаппа Кевин Бонд покинул клуб вместе с ним.

Реднапп возглавил «Бирмингем» в апреле 2017 года, сменив у руля команды Джанфранко Дзолу, и спас «синих» от вылета в более низкий дивизион. После окончания сезона специалист продлил контракт с клубом до лета 2018 года.

Реднапп известен по своей работе с «Вест Хэм Юнайтед» (1994−2001), «Портсмутом» (2002−2004 и 2005−2008) и «Тоттенхэм Хотспур» (2008−2012). Вместе с «Портсмутом» специалист выигрывал Кубок Англии в 2008 году, а с «Тоттенхэмом» доходил до ¼ финала Лиги чемпионов.

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