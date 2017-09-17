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17 сентября 2017, 0:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Спортинг» одержал шестую победу подряд на старте чемпионата Португалии

«Спортинг» одержал шестую победу подряд в чемпионате Португалии.

Встреча шестого тура с «Тонделой» проходила в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 12-й минуте Жереми Матьё вывел свою команду вперед. В середине второго тайма Бруну Фернандеш удвоил преимущество лиссабонцев.

«Спортинг» (18 очков) занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, опережая «Порту» на три балла и сыграв на матч больше. «Тондела» (5 баллов) находится на 13-й строчке.

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Роналду вместе с девушкой посетил матч «Спортинга» в чемпионате Португалии

Роналду вместе с девушкой посетил матч «Спортинга» в чемпионате Португалии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду вместе со своей беременной девушкой Джорджиной Родригес в Лиссабоне посетил матч между «Спортингом» и «Тонделой» (1:0, второй тайм) в 6-м туре чемпионата Португалии.
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