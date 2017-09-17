«Спортинг» одержал шестую победу подряд на старте чемпионата Португалии

Встреча шестого тура с «Тонделой» проходила в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 12-й минуте Жереми Матьё вывел свою команду вперед. В середине второго тайма Бруну Фернандеш удвоил преимущество лиссабонцев.

«Спортинг» (18 очков) занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, опережая «Порту» на три балла и сыграв на матч больше. «Тондела» (5 баллов) находится на 13-й строчке.