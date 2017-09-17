«Атлетико» минимально обыграл «Малагу» в первом матче на новом стадионе
«Атлетико» одержал победу со счётом 1:0 над «Малагой» в матче четвёртого тура чемпионата Испании.
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«Матрасники» провели первую игру на новом стадионе «Ванда Метрополитано», который вмещает почти 68 000 зрителей. Встречу с «Малагой» посетили 63 114 болельщиков.
Первый гол в истории нового стадиона «Атлетико» на 61-й минуте забил Антуан Гризманн. В итоге этот мяч стал единственным в матче. Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».
«Атлетико» набрал восемь очков и занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Малага» (0) располагается на последней позиции.
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Мичел
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|15
|5
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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