«Атлетико» минимально обыграл «Малагу» в первом матче на новом стадионе

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«Матрасники» провели первую игру на новом стадионе «Ванда Метрополитано», который вмещает почти 68 000 зрителей. Встречу с «Малагой» посетили 63 114 болельщиков.

Первый гол в истории нового стадиона «Атлетико» на 61-й минуте забил Антуан Гризманн. В итоге этот мяч стал единственным в матче. Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».

«Атлетико» набрал восемь очков и занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Малага» (0) располагается на последней позиции.