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17 сентября 2017, 0:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» минимально обыграл «Малагу» в первом матче на новом стадионе

«Атлетико» одержал победу со счётом 1:0 над «Малагой» в матче четвёртого тура чемпионата Испании.

<span class=error>Атлетико</span> одержал победу со счётом 1:0 над Малагой в матче четвёртого тура чемпионата Испании. Увеличить
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«Матрасники» провели первую игру на новом стадионе «Ванда Метрополитано», который вмещает почти 68 000 зрителей. Встречу с «Малагой» посетили 63 114 болельщиков.

Первый гол в истории нового стадиона «Атлетико» на 61-й минуте забил Антуан Гризманн. В итоге этот мяч стал единственным в матче. Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».

«Атлетико» набрал восемь очков и занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Малага» (0) располагается на последней позиции.

16.09.2017 21:45 основной раунд: 4-й тур Wanda Metropolitano
Атлетико 1:0 Малага
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Мичел
Голы
61′ Антуан Гризманн (А. Корреа) 7
Составы
Ян Облак 13
Диего Годин 2
Филипе Луис 3
Лукас Эрнандез 19
76′ Хуанфран 20
Коке 6
Ньигес Сауль 8
Габриэль Фернандес Габи 14
Антуан Гризманн 7
45′ Томас Партей 5
64′ Янник Феррейра-Карраско 10
66′ Анхель Корреа 11
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
1 Хименес Гаго Роберто
3 Диего Гонсалес
4 Луис Эрнандес
15 Федерико Рикка
18 Роберто Росалес
8 Моралес Адриан Гонсалес
14 Хосе Луис Ресио
9 Борха Бастон
5 Эстебан Ролон 70′
20 Серхио Гонтан Кеко 88′
11 Гонсало Чори Кастро 64′
10 Хуанпи Аньор
28 Алекс Мула 85′
24 Диего Ролан
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 4
8 Угловые 4
9 Фолы 15
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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