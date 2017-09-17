Дубль Джеко помог «Роме» разгромить «Верону»
«Рома» разгромила «Верону» в матче четвертого тура итальянской Серии А.
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Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
В середине первого тайма Раджа Найнгголан открыл счёт. На 33-й минуте Эдин Джеко удвоил преимущество хозяев. На 61-й минуте Джеко оформил дубль.
«Рома» с шестью очками занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея один матч в запасе. «Верона», которая набрала лишь один балл, находится на предпоследней, 19-й строчке.
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Фабио Пеккья
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|30
|Удары (всего)
|8
|10
|Удары в створ
|1
|8
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|6
Судьи
|Главный судья
|Лука Пайретто (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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