Дубль Джеко помог «Роме» разгромить «Верону»

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Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма Раджа Найнгголан открыл счёт. На 33-й минуте Эдин Джеко удвоил преимущество хозяев. На 61-й минуте Джеко оформил дубль.

«Рома» с шестью очками занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея один матч в запасе. «Верона», которая набрала лишь один балл, находится на предпоследней, 19-й строчке.