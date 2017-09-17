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17 сентября 2017, 0:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Джеко помог «Роме» разгромить «Верону»

«Рома» разгромила «Верону» в матче четвертого тура итальянской Серии А.

Рома разгромила Верону в матче четвертого тура итальянской Серии А. Увеличить
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Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма Раджа Найнгголан открыл счёт. На 33-й минуте Эдин Джеко удвоил преимущество хозяев. На 61-й минуте Джеко оформил дубль.

«Рома» с шестью очками занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея один матч в запасе. «Верона», которая набрала лишь один балл, находится на предпоследней, 19-й строчке.

16.09.2017 21:45 основной раунд: 4-й тур Olimpico
Рома 3:0 Верона
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Фабио Пеккья
Голы
22′ Раджа Наингголан (С. Эль-Шаарави) 4
33′ Эдин Джеко (А. Флоренци) 9
61′ Эдин Джеко (А. Коларов) 9
Составы
Алиссон 1
Александр Коларов 11
Федерико Фасио 20
Лоренцо Пеллегрини 7
73′ Даниэле Де Росси 16
Алессандро Флоренци 24
Эдин Джеко 9
Стефан Эль-Шаарави 92
79′ Константинос Манолас 44
Эктор Морено 15
75′ Раджа Наингголан 4
Жерсон 30
75′ Дженгиз Ундер 17
Патрик Шик 14
1 Давид Андраде Николас
26 Мартин Касерес
28 Алекс Феррари
69 Самюэль Супрен 45+1′ 66′
75 Тома Эрто
2 Соуза Орестес Калдейра Ромулу
24 Даниэль Бесса
27 Маттиа Валоти 53′
5 Бруно Сукулини 75′
8 Марко Фоссати
77 Марсель Бюхель 58′
7 Даниэле Верде
9 Мойзе Кин 64′
11 Джампаоло Паццини
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
30 Удары (всего) 8
10 Удары в створ 1
8 Угловые 1
7 Фолы 12
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Лука Пайретто (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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