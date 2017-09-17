Роналду вместе с девушкой посетил матч «Спортинга» в чемпионате Португалии
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду вместе со своей беременной девушкой Джорджиной Родригес в Лиссабоне посетил матч между «Спортингом» и «Тонделой» (1:0, второй тайм) в 6-м туре чемпионата Португалии.
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Напомним, Роналду начинал профессиональную карьеру в «Спортинге», откуда перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.
В данный момент португалец отбывает дисквалификацию в чемпионате Испании и не сможет помочь «Реалу» в матче 4-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад», который пройдёт 17 сентября.
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