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17 сентября 2017, 0:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду вместе с девушкой посетил матч «Спортинга» в чемпионате Португалии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду вместе со своей беременной девушкой Джорджиной Родригес в Лиссабоне посетил матч между «Спортингом» и «Тонделой» (1:0, второй тайм) в 6-м туре чемпионата Португалии.

Нападающий мадридского Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> вместе со своей беременной девушкой <span class=error>Джорджиной</span> Родригес в Лиссабоне посетил матч между <span class=error>Спортингом</span> и <span class=error>Тонделой</span> (1:0 второй тайм) в 6-м туре чемпионата Португалии. Увеличить
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Напомним, Роналду начинал профессиональную карьеру в «Спортинге», откуда перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

В данный момент португалец отбывает дисквалификацию в чемпионате Испании и не сможет помочь «Реалу» в матче 4-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад», который пройдёт 17 сентября.

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