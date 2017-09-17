Роналду вместе с девушкой посетил матч «Спортинга» в чемпионате Португалии

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Напомним, Роналду начинал профессиональную карьеру в «Спортинге», откуда перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

В данный момент португалец отбывает дисквалификацию в чемпионате Испании и не сможет помочь «Реалу» в матче 4-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад», который пройдёт 17 сентября.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Cristiano Ronaldo apuró su sanción en <a href="https://twitter.com/hashtag/LaLiga?src=hash">#LaLiga</a> viendo en directo al Sporting en Lisboa <a href="https://t.co/40NHB2RzDW">https://t.co/40NHB2RzDW</a> <a href="https://t.co/xheiUaYwYM">pic.twitter.com/xheiUaYwYM</a></p>— MARCA (@marca) <a href="https://twitter.com/marca/status/909148446166257664">16 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>