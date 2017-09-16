«Генгам» вырвал победу у «Лилля» в матче 6-го тура чемпионата Франции по футболу

Встреча, прошедшая в субботу в Генгаме, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 93-й минуте Этьен Дидо.

В следующем туре «Генгам» сыграет на выезде 23 сентября против «Бордо», «Лилль» днем ранее примет «Монако».

Результаты других матчей тура:

«Нант» — «Кан» — 1:0,

«Дижон» — «Сент-Этьен» — 0:1,

«Труа» — «Монпелье» — 0:1.