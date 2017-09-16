«Генгам» вырвал победу у «Лилля» в матче 6-го тура чемпионата Франции по футболу
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Генгама» на своем поле нанесли поражение «Лиллю» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Генгаме, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 93-й минуте Этьен Дидо.
В следующем туре «Генгам» сыграет на выезде 23 сентября против «Бордо», «Лилль» днем ранее примет «Монако».
Результаты других матчей тура:
«Нант» — «Кан» — 1:0,
«Дижон» — «Сент-Этьен» — 0:1,
«Труа» — «Монпелье» — 0:1.
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