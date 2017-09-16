Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31029389/
16 сентября 2017, 23:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Генгам» вырвал победу у «Лилля» в матче 6-го тура чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Футболисты «Генгама» на своем поле нанесли поражение «Лиллю» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Генгаме, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 93-й минуте Этьен Дидо.

В следующем туре «Генгам» сыграет на выезде 23 сентября против «Бордо», «Лилль» днем ранее примет «Монако».

Результаты других матчей тура:

«Нант» — «Кан» — 1:0,

«Дижон» — «Сент-Этьен» — 0:1,

«Труа» — «Монпелье» — 0:1.

Генгам
Новости Матчи Состав Статистика
Лилль
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
15 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Нападки на позицию Овечкина по ОИ и его благотворительность – мерзкие. Мнение

Почему «Роза Хутор» выселяет центр по реабилитации детей-инвалидов