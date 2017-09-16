«Челси» — «Арсенал». Сможет ли команда Арсена Венгера победить?
«Арсенал» вдобавок ко всем своим бедам отправляется на «Стэмфорд Бридж».
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Видимо, что-то случилось...
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С каждым матчем над Арсеном Венгером сгущаются тучи. Последняя игра с «Кельном» еще раз напомнила, что «канонирам» нужно меняться и менять прежде всего философию игры в целом.
Превосходство «Челси».
«Челси» выиграл 16 из последних 18 матчей;.
«Челси» забивал не меньше двух мячей в последних восьми домашних матчах;.
«Челси» выиграл пять последних домашних матчей против «Арсенала».
Травмированные игроки.
«Челси»: Данни Дринкуотер.
«Арсенал»: Франсис Коклен, Тео Уолкотт.
Новички команд.
«Челси»: Мората, Бокайоко, Дзаппакоста продемонстрировали очень неплохую игру на старте, особенно нападающий. Дринкуотер травмировался на сборах национальной сборной и поэтому не примет участие в этой игре.
«Арсенал»: Ляказетт имеет отличный бэкграунд, но в новом коллективе, в новом чемпионате многим игрокам нужно время для адаптации. Александр Ляказетт попал в очень непростое для команды время, но между тем он является главной угрозой для защитников «Челси». Помимо Альваро Мораты — одной из «головных болей» для «Арсенала» является так же новичок Сеад Колашинец. Игра в обороне «канониров» оставлять желает намного лучшего, возможно со временем серб и обретет стабильность, но на данный момент центр защиты «Арсенала» — самое слабое место команды. К тому же после ухода
Последние встречи команд.
06.08.2017 «Арсенал» — «Челси» 1−1 Суперкубок (победа «Арсенала» по пенальти).
22.07.2017 «Арсенал» — «Челси» 0−3 Товарищеский матч.
27.05.2017 «Арсенал» — «Челси» 2:1 Кубок Англии.
04.02.2017 «Челси» — «Арсенал» 3−1
24.09.2016 «Арсенал» — «Челси» 3−0
24.01.2016 «Арсенал» — «Челси» 0−1
«Арсенал» довольно неплохо играл в последних официальных встречах с «Челси». Однако не стоит забывать, что, если дело касается выезда на «Стэмфорд Бридж», тут дела обстоят совсем грустно. Последняя победа была одержана 6 лет назад и с этого самого момента «канониры» не смогли увезти отсюда ни одного очка.
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