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С каждым матчем над Арсеном Венгером сгущаются тучи. Последняя игра с «Кельном» еще раз напомнила, что «канонирам» нужно меняться и менять прежде всего философию игры в целом.

Превосходство «Челси».

«Челси» выиграл 16 из последних 18 матчей;.

«Челси» забивал не меньше двух мячей в последних восьми домашних матчах;.

«Челси» выиграл пять последних домашних матчей против «Арсенала».

Травмированные игроки.

«Челси»: Данни Дринкуотер.

«Арсенал»: Франсис Коклен, Тео Уолкотт.

Новички команд.

«Челси»: Мората, Бокайоко, Дзаппакоста продемонстрировали очень неплохую игру на старте, особенно нападающий. Дринкуотер травмировался на сборах национальной сборной и поэтому не примет участие в этой игре.

«Арсенал»: Ляказетт имеет отличный бэкграунд, но в новом коллективе, в новом чемпионате многим игрокам нужно время для адаптации. Александр Ляказетт попал в очень непростое для команды время, но между тем он является главной угрозой для защитников «Челси». Помимо Альваро Мораты — одной из «головных болей» для «Арсенала» является так же новичок Сеад Колашинец. Игра в обороне «канониров» оставлять желает намного лучшего, возможно со временем серб и обретет стабильность, но на данный момент центр защиты «Арсенала» — самое слабое место команды. К тому же после ухода Окслэйда-Чемберлена пропал еще один вариант игры в центре, что не может благоприятно сказаться на игре «Арсенала», как в середине поля, так и в атаке.

Последние встречи команд.

06.08.2017 «Арсенал» — «Челси» 1−1 Суперкубок (победа «Арсенала» по пенальти).

22.07.2017 «Арсенал» — «Челси» 0−3 Товарищеский матч.

27.05.2017 «Арсенал» — «Челси» 2:1 Кубок Англии.

04.02.2017 «Челси» — «Арсенал» 3−1 Премьер-лига.

24.09.2016 «Арсенал» — «Челси» 3−0 Премьер-лига.

24.01.2016 «Арсенал» — «Челси» 0−1 Премьер-лига.

«Арсенал» довольно неплохо играл в последних официальных встречах с «Челси». Однако не стоит забывать, что, если дело касается выезда на «Стэмфорд Бридж», тут дела обстоят совсем грустно. Последняя победа была одержана 6 лет назад и с этого самого момента «канониры» не смогли увезти отсюда ни одного очка.