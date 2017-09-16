Шоу Агуэро, супер-старт Спаллетти, победный гол Паулинью
«СЭ» — о главных субботних матчах в Европе.
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«СЭ» рассказывает о главных субботних матчах в европейских чемпионатах.
АНГЛИЯ
«ЛИВЕРПУЛЬ» СНОВА БЕЗ ПОБЕДЫ, «ШПОРЫ» СТРАДАЮТ НА «УЭМБЛИ».
«Ливерпуль» — «Бернли» — 1:1 (Салах, 30 — Арфилд, 27).
Следующий соперник «Спартака» в Лиге чемпионов после унижения от «Ман Сити» и упущенной победы над «Севильей» обрушил на одного из самых удобных своих соперников шквал атак. Правда, проблемы красных никуда не делись, и низкая реализация моментов в комплекте с ошибками обороны заставили команду Юргена Клоппа отыгрываться. Эту задачу эффектно решили исполнивший классную передачу верхом из центрального круга Эмре Джан и мастерски разобравшийся с защитниками лучший на данный момент снайпер «Ливерпуля» Салах.
Беда в том, что это взятие ворот так и осталось единственным, и Юргена Клоппа точно не успокоит тот факт, что его команда четвертой в истории
«Уотфорд» — «Манчестер Сити» — 0:6 (Агуэро, 27, 31, 81. Габриэл Жезус, 38. Отаменди, 63. Стерлинг, 89).
Команда Хосепа Гвардиолы устроила очередное шоу, забив в третьем матче подряд не менее четырех голов, чего с «горожанами» не случалось с 1963 года! А столь крупных гостевых побед у «Сити» не было и вовсе 79 лет, когда была уничтожена оборона «Дерби» (7:1). Несчастный «Уотфорд» просто не знал, как сдержать фантастически сыгравшего Агуэро. Второй точный удар аргентинца позволил ему достичь круглой цифры в 200 голов в европейских лигах. А по числу
«Тоттенхэм» — «Суонси» — 0:0.
Тема заколдованного для «шпор» «Уэмбли» никуда не делась даже после эффектной победы над дортмундской «Боруссией»: в
ИСПАНИЯ
«БАРСА» ТЕРЯЕТ ДЕМБЕЛЕ.
«Хетафе» — «Барселона» — 1:2 (Сибасаки, 40 — Д. Суарес, 62. Паулинью, 82).
«Хетафе» — известный коллекционер скальпов
При этом каталонцы обошлись без голов Месси, записавшего, правда, на свой счет решающую результативную передачу. Рецепт успеха прост.
ГЕРМАНИЯ
ПЛЕЙМЕЙКЕР КИММИХ.
«Бавария» — «Майнц» — 4:0 (Мюллер, 11. Роббен, 23. Левандовски, 50, 77).
Мюнхенское царство продолжает лихорадить, и на этот раз самой обсуждаемой темой стала новость о желании Левандовски перейти будущим летом в «Реал». Хотя на субботней игре эти разговоры никак не сказались, и ее исход не вызывал сомнения уже к середине первого тайма. К финальному же свистку хотя бы одним ударом по воротам «Майнца» отметились все 13 полевых игроков «Баварии». Забил и высказавший недавно недовольство игровым временем Мюллер, а Роббен и вовсе впервые с февраля 2015-го отправил мяч в сетку нерабочей правой ногой. И, конечно, не могло обойтись без возмутителя спокойствия Левандовски, ведь для поляка это был 100-й матч за «Баварию» в бундеслиге. Впрочем, лавры героя достались не оформившему дублю голеадору, а отдавшему три голевых передачи Киммиху. Прошлый раз ассистентский
«Лейпциг» — «Боруссия» М — 2:2 (Вернер, 17. Огюстен, 31 — Т. Азар, 25, с пенальти. Штиндль, 61).
Если в Мюнхене было избиение, то в Лейпциге зрители увидели полноценное и очень увлекательное сражение сопоставимых по классу соперников, которые будут вести борьбу за попадание в еврокубки. «Быкам», похоже, непросто удержаться на завоеванных в прошлом сезоне позициях
ИТАЛИЯ
НЕОЖИДАННЫЙ СМЕНЩИК ИКАРДИ.
«Кротоне» — «Интер» — 0:2 (Шкриньяр, 82. Перишич, 90+2).
Начало работы Лучано Спаллети в миланском клубе получилось идеальным, и не потерявший по итогам трех туров ни одного очка «Интер» оказался в приятной компании двух лучших команд последних сезонов «Ювентуса» и «Наполи». Теперь, как минимум до окончания воскресных матчей, фавориты будут смотреть в спину
Проводивший 150-й матч за «Интер» капитан Икарди так и остался на голодном пайке, а спас гостей от позора совершенно неожиданный герой Шкриньяр. Пришедший в чужую штрафную на розыгрыш «стандарта» защитник, пусть и немного неуклюже, поразил ближний угол. Это был тот случай, когда главным был результат, а эффектность уже в компенсированное время обеспечил сольный номер установившего окончательный счет Перишича.
ФРАНЦИЯ
ФАЛЬКАО —
«Монако» — «Страсбур» — 3:0 (Лопеш, 44. Фалькао, 51, 67).
Радамель Фалькао, возможность продажи которого руководство монегасков даже не рассматривало, сейчас больше, чем половина команды. На счету капитана, который положил начало сегодняшней победе, выдав Лопешу пас на пустые ворота, участие в 59 процентах голевых атак «Монако» в этом сезоне. Тигр всегда и везде лучший. И постоянно оказывается в нужное время в нужном месте. А еще — с 9 забитыми мячами он уже в истории французских чемпионатов, потому что такой высокой результативности в стартовых шести турах не демонстрировалось четыре десятка лет! Неудивительно, что домашняя победная серия команды Леонарду Жардима достигла уже 13 матчей.
ЦИФРЫ ДНЯ.
1-й в истории Англии командой, начавший сезон с пяти поражений без забитых мячей, стал «Кристал Пэлас». При этом лондонцы нанесли 71 удар.
6 последних голов полузащитник «Стоук Сити» Джердан Шачири забил
10 лет спустя «Херенвен» сумел стартовать в чемпионате Голландии с пяти беспроигрышных матчей.
250 матчей провел в ла лиге полузащитник «Валенсии» Дани Парехо.
336 дней не появлялся на поле в бундеслиге залечивавший травму форвард «Шальке» Бриль Эмболо.
632 игры в
4549 дней назад — в апреле 2005 года — свой предыдущий голевой дубль в ла лиге сделал полузащитник «Бетиса» Хоакин.
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