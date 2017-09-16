Шоу Агуэро, супер-старт Спаллетти, победный гол Паулинью

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«СЭ» рассказывает о главных субботних матчах в европейских чемпионатах.

АНГЛИЯ

«ЛИВЕРПУЛЬ» СНОВА БЕЗ ПОБЕДЫ, «ШПОРЫ» СТРАДАЮТ НА «УЭМБЛИ».

«Ливерпуль» — «Бернли» — 1:1 (Салах, 30 — Арфилд, 27).

Следующий соперник «Спартака» в Лиге чемпионов после унижения от «Ман Сити» и упущенной победы над «Севильей» обрушил на одного из самых удобных своих соперников шквал атак. Правда, проблемы красных никуда не делись, и низкая реализация моментов в комплекте с ошибками обороны заставили команду Юргена Клоппа отыгрываться. Эту задачу эффектно решили исполнивший классную передачу верхом из центрального круга Эмре Джан и мастерски разобравшийся с защитниками лучший на данный момент снайпер «Ливерпуля» Салах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Only 4 teams in Premier League history have won 1000+ points at home:<br><br>Man Utd (1,136)<br>Arsenal (1,044)<br>Chelsea (1,026)<br>Liverpool (1,000) <a href="https://t.co/h1hhm81Yhb">pic.twitter.com/h1hhm81Yhb</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/909083274047315970">16 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Беда в том, что это взятие ворот так и осталось единственным, и Юргена Клоппа точно не успокоит тот факт, что его команда четвертой в истории премьер-лиги набрала 1000 домашних очков, ведь при соотношении ударов 35:5 (!) их могло быть и больше. С другой стороны, еще неизвестно, кому не повезло. Да, в концовке Соланке с нескольких метров попал в перекладину, но предшествовал этому пожар в штрафной хозяев, и «Энфилд» с облегчением вздохнул, когда Матип головой выбил летевший под перекладину мяч.

«Уотфорд» — «Манчестер Сити» — 0:6 (Агуэро, 27, 31, 81. Габриэл Жезус, 38. Отаменди, 63. Стерлинг, 89).

Команда Хосепа Гвардиолы устроила очередное шоу, забив в третьем матче подряд не менее четырех голов, чего с «горожанами» не случалось с 1963 года! А столь крупных гостевых побед у «Сити» не было и вовсе 79 лет, когда была уничтожена оборона «Дерби» (7:1). Несчастный «Уотфорд» просто не знал, как сдержать фантастически сыгравшего Агуэро. Второй точный удар аргентинца позволил ему достичь круглой цифры в 200 голов в европейских лигах. А по числу хет-триков в премьер лиге, коих теперь шесть, впереди Куна только давно завершившие карьеру Анри, Оуэн, Фаулер и лидирующий с 11 «трюками со шляпой» Ширер. Украсил вечер и потрясающий по исполнению скрытый пас на Габриэла Жезуса. Если Хорхе Сампаоли хочет приехать со сборной Аргентины на ЧМ-2018, тренеру стоит подумать, как найти Агуэро место в стартовом составе, потому что сентябрьская ставка на Икарди не сработала, сделав положение вице-чемпионов мира исключительно тяжелым.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">Sergio Aguero: ? + ? <a href="https://t.co/oADXPPLDqH">pic.twitter.com/oADXPPLDqH</a></p>— B/R Football (@brfootball) <a href="https://twitter.com/brfootball/status/909075626648145920">16 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Тоттенхэм» — «Суонси» — 0:0.

Тема заколдованного для «шпор» «Уэмбли» никуда не делась даже после эффектной победы над дортмундской «Боруссией»: в премьер-лиге проклятие по-прежнему действует. А как иначе, если поймавший кураж голкипер «лебедей» Фабяньски отражает удары с нескольких метров и останавливает выходы один на один? Или, взять Кейна. Харри, несколько дней назад забивавший невероятные голы, из центра штрафной уже в третий раз в чемпионате отправил мяч в каркас ворот. Не помог лондонцам и выход на поле 32-летнего Льоренте — старейшего полевого игрока в эпоху правления Маурисио Покеттино. При соотношении ударов 26:4 «Тоттенхэм» впервые с сезона-2008/09 не сумел выиграть ни одного из трех стартовых домашних поединков и прервал серию из 30 домашних матчей с забитыми мячами.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZHKdmvlDVK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Rising high... And #Swansea frustrate #Spurs in Saturday's late stalemate</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Premier League (@premierleague) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-16T18:27:12+00:00">Сен 16 2017 в 11:27 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ИСПАНИЯ

«БАРСА» ТЕРЯЕТ ДЕМБЕЛЕ.

«Хетафе» — «Барселона» — 1:2 (Сибасаки, 40 — Д. Суарес, 62. Паулинью, 82).

«Хетафе» — известный коллекционер скальпов топ-клубов. И именно он прервал сухую серию команды Эрнесто Вальверде, не пропускавшей в течение пяти часов и девяти минут. И как прервал! Удар с лета в исполнении японца Сибасаки украсит любой хит-парад, но большим хозяевам похвастаться нельзя. Несколько раз оступавшаяся на поле «Колисеума» «Барса», еще в первом тайме потеряв получившего травму Дембеле, в субботу сумела одержать волевую победу.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZGy1gvlThE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@o.dembele7 was substituted due to injury. Hope to see you back soon! ?? . #Dembélé fue sustituido por lesión. ¡Esperamos verte pronto de vuelta! ?? #Barça #LaLiga</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от LaLiga (@laliga) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-16T15:00:45+00:00">Сен 16 2017 в 8:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

При этом каталонцы обошлись без голов Месси, записавшего, правда, на свой счет решающую результативную передачу. Рецепт успеха прост. Во-первых, в составе гостей нашелся специалист по «Хетафе» Денис Суарес, забивавший этому сопернику еще в составе «Вильярреала». Во-вторых, болельщики наконец-то увидели, на что способен обошедшийся в 40 миллионов евро Паулинью, которого многие явно недооценивают. Не надо смотреть, где бразилец играл раньше — лучше изучите его матчи за сборную, где в окружении звезд талант этого исключительно полезного футболиста раскрывается в полной мере. «Барса» в этом плане как минимум не хуже, так что успех забившего первым же в барселонской карьере ударом Паулинью точно не последний.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:38.00925925925926% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZG7AlalV08/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Paulinho decides! ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от LaLiga (@laliga) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-16T16:12:10+00:00">Сен 16 2017 в 9:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ГЕРМАНИЯ

ПЛЕЙМЕЙКЕР КИММИХ.

«Бавария» — «Майнц» — 4:0 (Мюллер, 11. Роббен, 23. Левандовски, 50, 77).

Мюнхенское царство продолжает лихорадить, и на этот раз самой обсуждаемой темой стала новость о желании Левандовски перейти будущим летом в «Реал». Хотя на субботней игре эти разговоры никак не сказались, и ее исход не вызывал сомнения уже к середине первого тайма. К финальному же свистку хотя бы одним ударом по воротам «Майнца» отметились все 13 полевых игроков «Баварии». Забил и высказавший недавно недовольство игровым временем Мюллер, а Роббен и вовсе впервые с февраля 2015-го отправил мяч в сетку нерабочей правой ногой. И, конечно, не могло обойтись без возмутителя спокойствия Левандовски, ведь для поляка это был 100-й матч за «Баварию» в бундеслиге. Впрочем, лавры героя достались не оформившему дублю голеадору, а отдавшему три голевых передачи Киммиху. Прошлый раз ассистентский хет-трик баварского защитника случился семь лет назад, когда озарение снизошло на Праньича.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.861111111111114% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZG0WB3B4Td/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">ARE YOU NOT ENTERTAINED?! #LewanGOALski #FCBM05 4-0 #FCBayern #MiaSanMia #packmas</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FC Bayern Official (@fcbayern) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-16T15:13:56+00:00">Сен 16 2017 в 8:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Лейпциг» — «Боруссия» М — 2:2 (Вернер, 17. Огюстен, 31 — Т. Азар, 25, с пенальти. Штиндль, 61).

Если в Мюнхене было избиение, то в Лейпциге зрители увидели полноценное и очень увлекательное сражение сопоставимых по классу соперников, которые будут вести борьбу за попадание в еврокубки. «Быкам», похоже, непросто удержаться на завоеванных в прошлом сезоне позициях из-за дополнительной лигочемпионской нагрузки. С одной стороны, они легки в атаке, а Вернер после трех прошлогодних голов отгрузил Гладбаху еще один. С другой, необъяснимых ошибок в обороне в избытке. Бернардо, к примеру, с интервалом в несколько минут выдал результативную передачу, после чего на ровном месте организовал пенальти в свои ворота. Да и возможность вторично сравнявшему счет Штиндлю продемонстрировать свое недюжинное мастерство «Лейпциг» подарил, допустив потерю на подступах к штрафной. Подвел команду и будущий игрок «Ливерпуля» Кейта, в концовке с упорством атакующего тореадора быка нарывавшийся на красную карточку и не позволившей своей команде догнать двумя часами ранее поднявшийся на третье место «Шальке».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZHAkW2Fc6W/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">"CAN'T. STOP. SCORING!" @timowerner gets the opener in #RBLBMG!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Bundesliga (@bundesliga_en) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-16T17:00:45+00:00">Сен 16 2017 в 10:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ИТАЛИЯ

НЕОЖИДАННЫЙ СМЕНЩИК ИКАРДИ.

«Кротоне» — «Интер» — 0:2 (Шкриньяр, 82. Перишич, 90+2).

Начало работы Лучано Спаллети в миланском клубе получилось идеальным, и не потерявший по итогам трех туров ни одного очка «Интер» оказался в приятной компании двух лучших команд последних сезонов «Ювентуса» и «Наполи». Теперь, как минимум до окончания воскресных матчей, фавориты будут смотреть в спину черно-синей команде. Правда, четвертая победа миланцев получилась тяжелейшей, и скромный «Кротоне», став первой после «Венеции"-1999 командой, начавшей сезон с четырех матчей без забитых мячей, едва не утянула фаворита в безголевой омут.

Проводивший 150-й матч за «Интер» капитан Икарди так и остался на голодном пайке, а спас гостей от позора совершенно неожиданный герой Шкриньяр. Пришедший в чужую штрафную на розыгрыш «стандарта» защитник, пусть и немного неуклюже, поразил ближний угол. Это был тот случай, когда главным был результат, а эффектность уже в компенсированное время обеспечил сольный номер установившего окончательный счет Перишича.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZGzGj9hbzI/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">FULL TIME! #CrotoneInter 0️⃣-2️⃣! ⚽️ 82' @milanskriniar ⚽️ 90' @ivanperisic444 #FORZAINTER ⚫️? #InterIsComing</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FC Internazionale Milano (@inter) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-16T15:03:05+00:00">Сен 16 2017 в 8:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ФРАНЦИЯ

ФАЛЬКАО — ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР.

«Монако» — «Страсбур» — 3:0 (Лопеш, 44. Фалькао, 51, 67).

Радамель Фалькао, возможность продажи которого руководство монегасков даже не рассматривало, сейчас больше, чем половина команды. На счету капитана, который положил начало сегодняшней победе, выдав Лопешу пас на пустые ворота, участие в 59 процентах голевых атак «Монако» в этом сезоне. Тигр всегда и везде лучший. И постоянно оказывается в нужное время в нужном месте. А еще — с 9 забитыми мячами он уже в истории французских чемпионатов, потому что такой высокой результативности в стартовых шести турах не демонстрировалось четыре десятка лет! Неудивительно, что домашняя победная серия команды Леонарду Жардима достигла уже 13 матчей.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZHAT_HFU-_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">VICTOIRE : la 13ème d'affilée au Louis-II en L1 !!!!! (3-0) #ASMRCSA ⚽️ 44' @ronylopes10 ⚽️ 51' @FALCAO ⚽️ 67' @FALCAO</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от AS Monaco ?? (@asmonaco) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-16T16:58:31+00:00">Сен 16 2017 в 9:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИФРЫ ДНЯ.

1-й в истории Англии командой, начавший сезон с пяти поражений без забитых мячей, стал «Кристал Пэлас». При этом лондонцы нанесли 71 удар.

6 последних голов полузащитник «Стоук Сити» Джердан Шачири забил из-за пределов штрафной.

10 лет спустя «Херенвен» сумел стартовать в чемпионате Голландии с пяти беспроигрышных матчей.

250 матчей провел в ла лиге полузащитник «Валенсии» Дани Парехо.

336 дней не появлялся на поле в бундеслиге залечивавший травму форвард «Шальке» Бриль Эмболо.

632 игры в премьер-лиге провел хавбек «Вест Бромвича» Гарет Барри, повторивший рекорд Райна Гиггза. В тоже время он стал первым футболистом в истории турнира, начавшим в стартовом составе 600 матчей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Gareth Barry draws level with Premier League royalty <a href="https://t.co/j3Gqp5pxgj">pic.twitter.com/j3Gqp5pxgj</a></p>— B/R Football (@brfootball) <a href="https://twitter.com/brfootball/status/909039355666337793">16 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

4549 дней назад — в апреле 2005 года — свой предыдущий голевой дубль в ла лиге сделал полузащитник «Бетиса» Хоакин.