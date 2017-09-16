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16 сентября 2017, 22:47 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Капитан «Штутгарта» Гентнер попал в больницу после матча бундеслиги с «Вольфсбургом»

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Капитан «Штутгарта» Кристиан Гентнер был госпитализирован прямо с поля во время матча чемпионата Германии по футболу с «Вольфсбургом», сообщается на официальном сайте «швабов».

Встреча четвертого тура бундеслиги между «Штутгартом» и «Вольфсбургом» прошла субботу в Штутгарте и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Гентнер получил травму в конце второго тайма при столкновении с вратарем гостей Куном Кастелсом. Выходя из ворот, голкипер попал коленом в голову полузащитнику «Штутгарта», после чего тот упал без сознания. В итоге футболист покинул поле на носилках и сразу был госпитализирован в одну из больниц города, а «Штутгарт» доигрывал матч в меньшинстве, так как все замены на тот момент были сделаны.

В настоящее время Гентнер находится в больнице в сознании, его здоровью ничто не угрожает. Сообщается, что капитан «Штутгарта» получил в столкновении сильное сотрясение мозга и перелом лицевых костей.

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