Новичок «Барселоны» Дембеле пропустит до трёх недель из-за травмы
Новичок «Барселоны» нападающий Усман Дембеле был вынужден
из-за травмы покинуть поле на 29-й минуте гостевого матча 4-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (2:1).
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Напомним, Дембеле перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера француза составила € 105 млн плюс бонусы.
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