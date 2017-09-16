Новичок «Барселоны» Дембеле пропустит до трёх недель из-за травмы

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Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что у 20-летнего форварда травма подколенного сухожилия левой ноги. По данным издания Marca, из-за этого повреждения Дембеле выбыл из строя на срок до трёх недель.

Напомним, Дембеле перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера француза составила € 105 млн плюс бонусы.