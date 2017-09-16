Гол Федерико Кьезы помог футболистам «Фиорентины» обыграть «Болонью» в матче серии А
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Фиорентины» обыграли «Болонью» в домашнем матче четвертого тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в субботу во Флоренции, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет в матче открыл на 51-й минуте Федерико Кьеза — 19-летний сын футболиста сборной Италии 1990-х годов Энрико Кьезы, а победный мяч «фиалок» забил Херман Пеццелья (69). В составе «Болоньи» отличился Родриго Паласио.
«Фиорентина» одержала вторую победу подряд и с 6 очками занимает восьмое место в таблице серии А, «Болонья» с 4 очками занимает 10-е место.
|16.09.2017 19:00
|основной раунд: 4-й тур
|Artemio Franchi
|Фиорентина
|2:1
|Болонья
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Роберто Донадони
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Паоло Валери (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter