Гол Федерико Кьезы помог футболистам «Фиорентины» обыграть «Болонью» в матче серии А

Встреча, прошедшая в субботу во Флоренции, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет в матче открыл на 51-й минуте Федерико Кьеза — 19-летний сын футболиста сборной Италии 1990-х годов Энрико Кьезы, а победный мяч «фиалок» забил Херман Пеццелья (69). В составе «Болоньи» отличился Родриго Паласио.

«Фиорентина» одержала вторую победу подряд и с 6 очками занимает восьмое место в таблице серии А, «Болонья» с 4 очками занимает 10-е место.