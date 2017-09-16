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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31029170/
16 сентября 2017, 22:37 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Федерико Кьезы помог футболистам «Фиорентины» обыграть «Болонью» в матче серии А

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Футболисты «Фиорентины» обыграли «Болонью» в домашнем матче четвертого тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в субботу во Флоренции, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет в матче открыл на 51-й минуте Федерико Кьеза — 19-летний сын футболиста сборной Италии 1990-х годов Энрико Кьезы, а победный мяч «фиалок» забил Херман Пеццелья (69). В составе «Болоньи» отличился Родриго Паласио.

«Фиорентина» одержала вторую победу подряд и с 6 очками занимает восьмое место в таблице серии А, «Болонья» с 4 очками занимает 10-е место.

16.09.2017 19:00 основной раунд: 4-й тур Artemio Franchi
Фиорентина 2:1 Болонья
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Стефано Пиоли Роберто Донадони
Голы
51′ Федерико Кьеза (Жил Диаш) 25
69′ Херман Пеццела (К. Бираги) 20
24 Родриго Паласио (С. Таидер) 52′
Составы
Марко Спортьелло 57
Кристиано Бираги 3
Давиде Астори 13
Херман Пеццела 20
Бруну Гашпар 76
16′ Милан Бадель 5
Жордан Верету 17
Джованни Симеоне 9
45′ Марко Бенасси 24
Жил Диаш 28
82′ Федерико Кьеза 25
Валентен Эйсерик 10
78′ Сириль Теро 77
Витор Угу 31
83 Антонио Миранте
3 Джанкарло Гонсалес
4 Эмиль Крафт
18 Филип Хеландер 76′
5 Эрик Пульгар
8 Сафир Таидер
9 Симоне Верди
24 Родриго Паласио 9′
25 Адам Масина 76′
15 Ибраима Мбай
16 Андреа Поли 73′
7 Бруно Петкович
14 Федерико Ди Франческо 80′ 28′
30 Орджи Оквонково
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 2
7 Угловые 3
16 Фолы 8
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Паоло Валери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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