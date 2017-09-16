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16 сентября 2017, 22:34 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Лейпцига» сыграли вничью с менхенгладбахской «Боруссией» в бундеслиге

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Футболисты «Лейпцига» на своем поле сыграли вничью с менхенгладбахской «Боруссией» в матче четвертого тура чемпионата Германии.

<em>МОСКВА 16 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболисты Лейпцига на своем поле сыграли вничью с менхенгладбахской <span class=error>Боруссией</span> в матче четвертого тура чемпионата Германии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Лейпциге в субботу, завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Тимо Вернер (17-я минута) и Жан-Кевен Огюстен (31), а гости ответили точными ударами Торгана Азара с пенальти (25) и Ларса Штиндля (61). «Лейпциг» доигрывал встречу в меньшинстве после прямой красной карточки Наби Кейта (83).

«Лейпциг» с 7 очками после четырех матчей идет на пятом месте в таблице бундеслиги, а менхенгладбахская «Боруссия» с 5 очками занимает 10-ю строчку.

16.09.2017 19:30 основной раунд: 4-й тур Red Bull Arena (Zentralstadion)
РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Ральф Хазенхюттль Дитер Хеккинг
Голы
17′ Тимо Вернер (Ф. Бернарду) 11
31′ Жан-Кевин Огюстен (Н. Кейта) 29
10 Торган Азар 25′
13 Ларс Штиндль (Д. Закария) 61′
Составы
Петер Гулачи 32
Фернандес Бернарду 3
Дайот Упамекано 5
Лукас Клостерманн 16
83′ Наби Кейта 8
Штефан Ильзанкер 13
Конрад Лаймер 27
90+1′ Тимо Вернер 11
85′ Эмиль Форсберг 10
Юссуф Поульсен 9
76′ Кевин Кампль 44
Арминду Брума 17
58′ Жан-Кевин Огюстен 29
Диего Демме 31
1 Янн Зоммер
4 Янник Вестергорд
17 Оскар Вендт
28 Маттиас Гинтер
30 Нико Эльведи
6 Кристоф Крамер
8 Денис Закария
10 Торган Азар
11 Каэтану де Араужу Раффаэл
13 Ларс Штиндль 67′
23 Йонас Хофманн 45′
7 Патрик II Херрманн
Статистика
1 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 3
3 Угловые 2
13 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Марко Фриц (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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