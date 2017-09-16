Футболисты «Лейпцига» сыграли вничью с менхенгладбахской «Боруссией» в бундеслиге

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Встреча, прошедшая в Лейпциге в субботу, завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Тимо Вернер (17-я минута) и Жан-Кевен Огюстен (31), а гости ответили точными ударами Торгана Азара с пенальти (25) и Ларса Штиндля (61). «Лейпциг» доигрывал встречу в меньшинстве после прямой красной карточки Наби Кейта (83).

«Лейпциг» с 7 очками после четырех матчей идет на пятом месте в таблице бундеслиги, а менхенгладбахская «Боруссия» с 5 очками занимает 10-ю строчку.