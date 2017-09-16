Футболисты «Тоттенхэма» и «Суонси» не забили голов в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Футболисты клуба «Тоттенхэм Хотспур» сыграли на своем поле вничью с «Суонси Сити» в матче пятого тура чемпионата Англии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 0:0.
«Тоттенхэм» с 8 очками занимает пятую строчку в английской
|16.09.2017 19:30
|основной раунд: 5-й тур
|Уайт Харт Лейн
|Тоттенхэм Хотспур
|0:0
|Суонси
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Маурисио Покеттино
|Боб Брэдли
Составы
|
|
Статистика
|Желтые карточки
|Красные карточки
|20
|Удары (всего)
|3
|8
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|9
Судьи
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter