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16 сентября 2017, 22:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Тоттенхэма» и «Суонси» не забили голов в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Футболисты клуба «Тоттенхэм Хотспур» сыграли на своем поле вничью с «Суонси Сити» в матче пятого тура чемпионата Англии.

<em>МОСКВА 16 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболисты клуба Тоттенхэм Хотспур сыграли на своем поле вничью с <span class=error>Суонси</span> Сити в матче пятого тура чемпионата Англии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 0:0.

«Тоттенхэм» с 8 очками занимает пятую строчку в английской премьер-лиге, «Суонси» с 5 очками идет на 14-м месте.

16.09.2017 19:30 основной раунд: 5-й тур Уайт Харт Лейн
Тоттенхэм Хотспур 0:0 Суонси
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Боб Брэдли
Составы
Ллорис Ю. 1
Дайер Э. 15
Эриксен К. 23
88′ Алдервейрелд Т. 4
Фертонген Ян 5
Санчес Д. 6
Триппьер К. 2
Алли Д. 20
Кейн Х. 10
74′ Сон Хын Мин 7
Льоренте Ф.  
64′ Сиссоко М. 17
Орье С.  
1 Фабиански Л.
16 Ольссон Март.
6 Моусон А.
33 Фернандес Ф.
26 Нотон К.
17 Клукас С.
14 Кэрролл Т. 86′
18 Айю Дж.
10 Абрахам Т. 72′
  Бони В.
5 ван дер Хорн М. 85′ 63′
  Раутледж У. 90′
35 Ренату Санчеш 59′
  Фер Л.
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
20 Удары (всего) 3
8 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 1
11 Фолы 9
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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