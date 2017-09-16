Два мяча Хоакина Санчеса принесли футболистам «Бетиса» победу над «Депортиво»

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Встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Хоакин Санчес (14-я и 76-я минуты), у гостей мяч забил Федерико Картабия (23).

«Бетис» с 6 очками после четырех матчей занимает восьмое место в таблице испанской примеры, «Депортиво» с одним очком занимает 17-ю строчку.