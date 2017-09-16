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16 сентября 2017, 22:31 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Два мяча Хоакина Санчеса принесли футболистам «Бетиса» победу над «Депортиво»

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Футболисты «Бетиса» на своем поле обыграли «Депортиво» в матче четвертого тура чемпионата Испании.

<em>МОСКВА 16 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Футболисты <span class=error>Бетиса</span> на своем поле обыграли Депортиво в матче четвертого тура чемпионата Испании. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Хоакин Санчес (14-я и 76-я минуты), у гостей мяч забил Федерико Картабия (23).

«Бетис» с 6 очками после четырех матчей занимает восьмое место в таблице испанской примеры, «Депортиво» с одним очком занимает 17-ю строчку.

16.09.2017 19:30 основной раунд: 4-й тур Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Бетис 2:1 Депортиво
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Мель Пепе
Голы
14′ Санчес Родригес Хоакин 17
76′ Санчес Родригес Хоакин (А. Гуардадо) 17
9 Федерико Картабия 23′
Составы
Антонио Адан 13
Зухаир Феддаль 4
49′ Риса Дурмиси 14
Антонио Барраган 19
Аисса Манди 23
Франсиско Фернандес Хави Гарсия 3
Андрес Гуардадо 18
Серхио Леон 7
82′ Санчес Родригес Хоакин 17
Риад Будебуз  
73′ Кристиан Тельо 20
Антонио Санабрия 9
51′ Хуан Нарваэс 29
Виктор Камараса 8
  Костел Пантилимон
2 Хуан Франсиско Морено Хуанфран
3 Корбачо Фернандо Наварро 59′
14 Гарридо Алехандро Аррибас
24 Фабиан Шер
22 Сельсо Борхес
9 Федерико Картабия
15 Лопес Альварес Адриан
20 дос Сантос Торрес Гильерме 54′ 27′
17 Федерико Вальверде
10 Флорин Андоне 78′
7 Перес Мартинес Лукас
18 Закария Баккали 70′
16 Луиш Карлуш Луизинью 78′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 3
6 Угловые 4
13 Фолы 19
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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