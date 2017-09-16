Два мяча Хоакина Санчеса принесли футболистам «Бетиса» победу над «Депортиво»
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Бетиса» на своем поле обыграли «Депортиво» в матче четвертого тура чемпионата Испании.
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Встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Хоакин Санчес (14-я и 76-я минуты), у гостей мяч забил Федерико Картабия (23).
«Бетис» с 6 очками после четырех матчей занимает восьмое место в таблице испанской примеры, «Депортиво» с одним очком занимает 17-ю строчку.
|16.09.2017 19:30
|основной раунд: 4-й тур
|Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
|Солар Кике Сетьен
|Мель Пепе
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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