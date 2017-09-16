Бывший игрок МЮ посоветовал Слуцкому тренировать в Афганистане
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера английского «Халл Сити». Его слова приводит «Советский спорт».
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«Читал некоторые интервью Слуцкого, где он жаловался на одно, на другое. Все виноваты кругом? Или Англия для него — тоже не футбольная страна? Пусть тогда поедет в Афганистан
Комментируя всплывающие в английских СМИ слухи о возможной отставке российского специалиста, Канчельскис отметил, что не удивится подобному развитию событий. «Дыма без огня не бывает. Вполне вероятно, что его могут отправить в отставку, такие случаи были. В нашей стране это вообще сплошь и рядом», — подытожил он.
Ранее 16 сентября «Халл» сыграл вничью с «Сандерлендом» (1:1), сравняв счет в концовке матча. Команда Слуцкого, уступившая в двух предыдущих встречах, занимает 16-ю строчку таблицы Чемпионшипа с 8 очками в активе.
46-летний Слуцкий возглавил «Халл» минувшим летом. Перед тренером поставлена задача вернуть клуб в Английскую