Бывший игрок МЮ посоветовал Слуцкому тренировать в Афганистане

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«Читал некоторые интервью Слуцкого, где он жаловался на одно, на другое. Все виноваты кругом? Или Англия для него — тоже не футбольная страна? Пусть тогда поедет в Афганистан какой-нибудь, может, там для него — футбольная страна. Вот и добьется результата как раз», — заявил Канчельскис.

Комментируя всплывающие в английских СМИ слухи о возможной отставке российского специалиста, Канчельскис отметил, что не удивится подобному развитию событий. «Дыма без огня не бывает. Вполне вероятно, что его могут отправить в отставку, такие случаи были. В нашей стране это вообще сплошь и рядом», — подытожил он.

Ранее 16 сентября «Халл» сыграл вничью с «Сандерлендом» (1:1), сравняв счет в концовке матча. Команда Слуцкого, уступившая в двух предыдущих встречах, занимает 16-ю строчку таблицы Чемпионшипа с 8 очками в активе.