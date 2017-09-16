«Бенфика» после матча с ЦСКА потерпела первое поражение в чемпионате Португалии
«Бенфика» после поражения от ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2) уступила «Боавиште» в чемпионате Португалии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча шестого тура проходила в Порту на стадионе «Бесса» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
На гол Жонаса «Боавишта» ответила точными ударами Ренату Сантуша и Фабиу Эшпинью. «Бенфика» потерпела первое поражение в турнире.
«Бенфика» с 13-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Боавишта» (6 баллов) находится на 10-й строчке.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter