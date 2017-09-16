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16 сентября 2017, 22:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бенфика» после матча с ЦСКА потерпела первое поражение в чемпионате Португалии

«Бенфика» после поражения от ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2) уступила «Боавиште» в чемпионате Португалии.

<span class=error>Бенфика</span> после поражения от ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2) уступила Боавиште в чемпионате Португалии. Увеличить
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Встреча шестого тура проходила в Порту на стадионе «Бесса» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На гол Жонаса «Боавишта» ответила точными ударами Ренату Сантуша и Фабиу Эшпинью. «Бенфика» потерпела первое поражение в турнире.

«Бенфика» с 13-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Боавишта» (6 баллов) находится на 10-й строчке.

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