«Бенфика» после матча с ЦСКА потерпела первое поражение в чемпионате Португалии

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Встреча шестого тура проходила в Порту на стадионе «Бесса» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На гол Жонаса «Боавишта» ответила точными ударами Ренату Сантуша и Фабиу Эшпинью. «Бенфика» потерпела первое поражение в турнире.

«Бенфика» с 13-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Боавишта» (6 баллов) находится на 10-й строчке.