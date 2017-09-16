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16 сентября 2017, 22:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пеле был замечен в инвалидной коляске в аэропорту Нью-Йорка

Легендарный бразильский нападающий Пеле был замечен в инвалидной коляске в международном аэропорту имени Джона Кеннеди.

Легендарный бразильский нападающий <span class=error>Пеле</span> был замечен в инвалидной коляске в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Увеличить
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Пеле раздавал автографы и подписывал памятные вещи для нескольких поклонников по прибытии в Нью-Йорк, информирует Daily Mail.

Почти год назад 76-летний Пеле начал использовать при ходьбе трость. В 2015-м он перенес операцию на бедре.

Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) официально признан лучшим футболистом ХХ века. Это звание ему присуждено футбольной комиссией ФИФА. Международный олимпийский комитет назвал его лучшим спортсменом ХХ века. Бразилец остаётся рекордсменом по числу побед на мундиалях — он трижды чемпион мира.

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