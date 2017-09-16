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16 сентября 2017, 21:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бирмингем» уволил Реднаппа после шести подряд поражений

«Бирмингем Сити» на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Гарри Реднаппа.

Бирмингем Сити на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Гарри Реднаппа. Увеличить
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Такое решение принято в связи с неудачными результатами команды — синие проиграли шесть последних матчей во всех турнирах и после восьми туров идут на предпоследнем месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

Реднапп возглавил «Бирмингем» в апреле этого года и помог команде сохранить прописку во втором по силе футбольном дивизионе Англии. После этого клуб продлил контракт с 70-летним специалистом до конца нынешнего сезона.

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