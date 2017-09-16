«Бирмингем» уволил Реднаппа после шести подряд поражений

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Такое решение принято в связи с неудачными результатами команды — синие проиграли шесть последних матчей во всех турнирах и после восьми туров идут на предпоследнем месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

Реднапп возглавил «Бирмингем» в апреле этого года и помог команде сохранить прописку во втором по силе футбольном дивизионе Англии. После этого клуб продлил контракт с 70-летним специалистом до конца нынешнего сезона.