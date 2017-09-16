Андрей Канчельскис: Пусть Слуцкий едет в Афганистан
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «Советскому спорту» высказал мнение о работе Леонида Слуцкого в Англии.
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Видимо, что-то случилось...
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— Следите за работой Леонида Слуцкого в «Халле»?
— Не особо,
— Последний матч команда сыграла вничью, до этого проиграла два с общим счетом 1:7. Можно ли делать
— Думаю, рановато. Начнем с того, что он возглавил команду практически с нуля. Для него это новая страна, менталитет. Язык он выучил хоть и быстро, но недавно. Выводы можно будет делать, наверное, через полгода.
Ему самому тоже надо понять, что «Халл» — это не ЦСКА, где есть хороший подбор игроков и в составе одни сборники. А здесь нет великих звезд, и как раз в таких клубах надо показывать свое тренерское мастерство. На родине ему кричали «Ура!», а здесь придется доказывать свою профессиональную пригодность заново. Я читал некоторые интервью, где он жаловался на одно, на другое. Все виноваты кругом? Или Англия для него — тоже не футбольная страна? Пусть тогда поедет в Афганистан
ВОЗМОЖНО, СЛУЦКИЙ СДЕЛАЛ ОШИБКУ, ПРИЕХАВ В АНГЛИЮ
— Говорят, от добра — добра не ищут. Стоило ли ему вообще уезжать от команды, которая регулярно играет в Лиге чемпионов?
Сейчас надо восстанавливать свой тренерский опыт и вернуть себе имя, прошлые победы в нашей стране быстро забываются.
В чемпионшипе сложно играть, все команды одинаковые. Да, может быть,
ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО, ЧТО СЛУЦКОГО ОТПРАВЯТ В ОТСТАВКУ
— Болельщики «Халла» его любят, несмотря на результаты. Как это можно объяснить?
— Надо понимать, что Англия — это страна с большими футбольными традициями. И болельщики там долготерпеливые, после нескольких поражений никто не станет топить тренера, как у нас.
По себе могу сказать, что на туманном Альбионе публика больше любит хорошую, яркую игру, нежели результат. «Манчестер Юнайтед», по началу тоже не показывал результата, однако публика нас любила за самоотдачу. И если «Халл» Слуцкого будет это демонстрировать, то его будут любить.
— Публика публикой, но в английских СМИ пошел слух, что в ближайшее время Слуцкого отправят в отставку. Вы верите в это?
— Дыма без огня не бывает. Вполне вероятно, что его могут отправить в отставку, такие случаи были.
В нашей стране это вообще сплошь и рядом. Еще первая половина чемпионата не закончилась, а уже пошли тренерские отставки.
— Если его отправят в отставку, это может означать конец его карьеры, как большого тренера? В Англии он вряд ли найдет себе еще клуб, а в России его никто не ждет…
— В России он всегда себе найдет работу. Он заработал себе имя, несколько раз становился чемпионом страны. Другое дело, какой клуб он может возглавить…
По окончании разговора с Андреем Канчельскисом, захотелось обратиться к фактам.
ЦИТАТЫ ОБНИМАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ. ЧТО ГОВОРИЛ ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ.
«Думаю, что, несмотря на определенные сложности, мы готовы к первому матчу, и я его жду, безусловно, с волнением. Но и с относительной уверенностью, так как мы много работали. Понятно, что мы встречаемся с фаворитом, но я думаю, шансы — 50 на 50».
1 тур. «Астон Вилла» — «Халл» 1:1.
«На этой неделе, по сравнению с предыдущей, у нас другой тип тренировок. Мы готовимся встретиться с новым соперником. Это будет новое противостояние, надеюсь, мы добьемся победы. Возможно, «Бертон» будет играть на контратаках, я не знаю. Это один из аспектов, к которым мы должны подготовиться.
Для меня схема игры — на втором плане. Гораздо важнее наша философия и игровые принципы. Все потому, что философия влияет на то, как игроки понимают игру, как они могут использовать сильные стороны и справляться со слабостями.
2 тур «Халл» — «Бертон» 4:1.
«Возможно, будет
Я очень благодарен нашим фанатам за то, как они поддерживали меня с самого начала. Я надеюсь, что такая поддержка будет продолжаться в течение всего сезона.
3 тур «Халл» — «Вулверхэмтпон» 2:3.
Каждый, кто выйдет на поле в субботу, будет понимать наши принципы игры, как мы хотим играть против «КПР». Я максимально сконцентрирован на команде. Игра будет равной, и все решится в
4 — тур «КПР» — «Халл» 2:1.
«Кубковые соревнования дают вам возможность выступать против лучших команд в Англии, если вы еще этого не делаете в АПЛ. Но на данный момент у нас очень сложный график и много травм, поэтому мы сделаем некоторые замены в стартовом составе.
Кубок Лиги: «Донкастер» — «Халл» 2:0.
«Мы продолжаем очень много работать на трансферном рынке, но наше внимание сосредоточено на завтрашнем матче против «Болтона». Новых травм у игроков удалось избежать.
Игра против «Болтона» — очень важный матч. Проиграв два матча подряд в чемпионшипе, мы хотим победить. Должен поблагодарить наших болельщиков за их невероятную поддержку после того, как я приехал сюда. Это большой стимул для меня. Я прошу поклонников, пожалуйста,
5 — тур «Халл» — «Болтон» 4:0.
«Думаю, мы способны добиться повышения в классе. У нас хорошо сочетается сплав молодости и опыта. Каждый молодой игрок мотивирован. Они хотят доказать, что могут играть на более высоком уровне.
Что касается «Дерби Каунти», это сильная и опытная команда. Но, как и любой клуб, у них есть сильные и слабые стороны. Постараемся воспользоваться их слабыми сторонами. Если «Халл» выйдет в
6 — тур «Дерби Каунти» — «Халл» 5:0.
«Для нас это будет не просто матч, а тест на силу воли. Это ключевой момент в сезоне, мы должны отреагировать на то, что случилось с “Дерби Каунти” По качеству игры “Фулхэм” был лучшим в прошлом сезоне чемпионшипа. Думаю, что с прошлого года они немного изменили свою игровую модель».
7 — тур «Фулхэм» — «Халл» 2:1.
«Каждый домашний матч — это серьезный шанс победить. Хотя «Сандерленд» — хорошая команда, как и любая команда в чемпионшипе. Но игра на своем поле — это возможность.
Когда мы проигрываем, я как будто умираю в этот момент. Последние десять дней я чувствовал себя мертвецом. Это нельзя назвать жизнью, потому что моя жизнь зависит от того, что происходит на футбольном поле.
8 — тур «Халл» — «Сандерленд» 1:1.