Андрей Канчельскис: Пусть Слуцкий едет в Афганистан

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— Следите за работой Леонида Слуцкого в «Халле»?

— Не особо, какие-то матчи удается посмотреть, какие-то — нет. Знаю, что «Халл» находится почти в подвале турнирной таблицы. С другой стороны, чего ожидало руководство клуба «Халл»? Какого-то чуда от Слуцкого? Или коль уж его порекомендовал Абрамович, значит, все будет так, как в «Челси»?

— Последний матч команда сыграла вничью, до этого проиграла два с общим счетом 1:7. Можно ли делать какие-то выводы о работе специалиста после восьми туров?

— Думаю, рановато. Начнем с того, что он возглавил команду практически с нуля. Для него это новая страна, менталитет. Язык он выучил хоть и быстро, но недавно. Выводы можно будет делать, наверное, через полгода.

Ему самому тоже надо понять, что «Халл» — это не ЦСКА, где есть хороший подбор игроков и в составе одни сборники. А здесь нет великих звезд, и как раз в таких клубах надо показывать свое тренерское мастерство. На родине ему кричали «Ура!», а здесь придется доказывать свою профессиональную пригодность заново. Я читал некоторые интервью, где он жаловался на одно, на другое. Все виноваты кругом? Или Англия для него — тоже не футбольная страна? Пусть тогда поедет в Афганистан какой-нибудь, может, там для него — футбольная страна. Вот и добьется результата как раз.

ВОЗМОЖНО, СЛУЦКИЙ СДЕЛАЛ ОШИБКУ, ПРИЕХАВ В АНГЛИЮ

— Говорят, от добра — добра не ищут. Стоило ли ему вообще уезжать от команды, которая регулярно играет в Лиге чемпионов?

Цитата — Наверное, у него был порыв, хотелось сменить обстановку. Он же после ЦСКА долгое время не работал.



Сейчас надо восстанавливать свой тренерский опыт и вернуть себе имя, прошлые победы в нашей стране быстро забываются.

В чемпионшипе сложно играть, все команды одинаковые. Да, может быть, где-то не хватает мастерства, но желание играть от «ножа» есть у всех игроков этой лиги. Возможно, Слуцкий сделал ошибку — я не знаю. Время покажет. Но лучше ему подыскать какую-нибудь футбольную страну.

ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО, ЧТО СЛУЦКОГО ОТПРАВЯТ В ОТСТАВКУ

— Болельщики «Халла» его любят, несмотря на результаты. Как это можно объяснить?

— Надо понимать, что Англия — это страна с большими футбольными традициями. И болельщики там долготерпеливые, после нескольких поражений никто не станет топить тренера, как у нас.

По себе могу сказать, что на туманном Альбионе публика больше любит хорошую, яркую игру, нежели результат. «Манчестер Юнайтед», по началу тоже не показывал результата, однако публика нас любила за самоотдачу. И если «Халл» Слуцкого будет это демонстрировать, то его будут любить.

— Публика публикой, но в английских СМИ пошел слух, что в ближайшее время Слуцкого отправят в отставку. Вы верите в это?

— Дыма без огня не бывает. Вполне вероятно, что его могут отправить в отставку, такие случаи были.

В нашей стране это вообще сплошь и рядом. Еще первая половина чемпионата не закончилась, а уже пошли тренерские отставки.

— Если его отправят в отставку, это может означать конец его карьеры, как большого тренера? В Англии он вряд ли найдет себе еще клуб, а в России его никто не ждет…

— В России он всегда себе найдет работу. Он заработал себе имя, несколько раз становился чемпионом страны. Другое дело, какой клуб он может возглавить…

По окончании разговора с Андреем Канчельскисом, захотелось обратиться к фактам.

ЦИТАТЫ ОБНИМАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ. ЧТО ГОВОРИЛ ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ.

«Думаю, что, несмотря на определенные сложности, мы готовы к первому матчу, и я его жду, безусловно, с волнением. Но и с относительной уверенностью, так как мы много работали. Понятно, что мы встречаемся с фаворитом, но я думаю, шансы — 50 на 50».

1 тур. «Астон Вилла» — «Халл» 1:1.

«На этой неделе, по сравнению с предыдущей, у нас другой тип тренировок. Мы готовимся встретиться с новым соперником. Это будет новое противостояние, надеюсь, мы добьемся победы. Возможно, «Бертон» будет играть на контратаках, я не знаю. Это один из аспектов, к которым мы должны подготовиться.

Для меня схема игры — на втором плане. Гораздо важнее наша философия и игровые принципы. Все потому, что философия влияет на то, как игроки понимают игру, как они могут использовать сильные стороны и справляться со слабостями.

2 тур «Халл» — «Бертон» 4:1.

«Возможно, будет какая-то ротация, однако все, кто готов к матчу с «Вулверхэмптоном», имеют шансы выйти на поле.

Я очень благодарен нашим фанатам за то, как они поддерживали меня с самого начала. Я надеюсь, что такая поддержка будет продолжаться в течение всего сезона.

3 тур «Халл» — «Вулверхэмтпон» 2:3.

Цитата «Травмы? Жизнь продолжается. Мы должны подготовиться к четвертой игре с теми игроками, которые доступны.

Каждый, кто выйдет на поле в субботу, будет понимать наши принципы игры, как мы хотим играть против «КПР». Я максимально сконцентрирован на команде. Игра будет равной, и все решится в одном-двух ключевых моментах. В команде хорошая атмосфера — мы сфокусированы и готовы играть.

4 — тур «КПР» — «Халл» 2:1.

«Кубковые соревнования дают вам возможность выступать против лучших команд в Англии, если вы еще этого не делаете в АПЛ. Но на данный момент у нас очень сложный график и много травм, поэтому мы сделаем некоторые замены в стартовом составе.

Кубок Лиги: «Донкастер» — «Халл» 2:0.

«Мы продолжаем очень много работать на трансферном рынке, но наше внимание сосредоточено на завтрашнем матче против «Болтона». Новых травм у игроков удалось избежать.

Игра против «Болтона» — очень важный матч. Проиграв два матча подряд в чемпионшипе, мы хотим победить. Должен поблагодарить наших болельщиков за их невероятную поддержку после того, как я приехал сюда. Это большой стимул для меня. Я прошу поклонников, пожалуйста, по-прежнему помогать команде своей фантастической поддержкой. Все в команде работают очень усердно на тренировках.

5 — тур «Халл» — «Болтон» 4:0.

«Думаю, мы способны добиться повышения в классе. У нас хорошо сочетается сплав молодости и опыта. Каждый молодой игрок мотивирован. Они хотят доказать, что могут играть на более высоком уровне.

Что касается «Дерби Каунти», это сильная и опытная команда. Но, как и любой клуб, у них есть сильные и слабые стороны. Постараемся воспользоваться их слабыми сторонами. Если «Халл» выйдет в премьер-лигу, буду петь, читать рэп и танцевать!

6 — тур «Дерби Каунти» — «Халл» 5:0.

«Для нас это будет не просто матч, а тест на силу воли. Это ключевой момент в сезоне, мы должны отреагировать на то, что случилось с “Дерби Каунти” По качеству игры “Фулхэм” был лучшим в прошлом сезоне чемпионшипа. Думаю, что с прошлого года они немного изменили свою игровую модель».

7 — тур «Фулхэм» — «Халл» 2:1.

«Каждый домашний матч — это серьезный шанс победить. Хотя «Сандерленд» — хорошая команда, как и любая команда в чемпионшипе. Но игра на своем поле — это возможность.

Когда мы проигрываем, я как будто умираю в этот момент. Последние десять дней я чувствовал себя мертвецом. Это нельзя назвать жизнью, потому что моя жизнь зависит от того, что происходит на футбольном поле.

8 — тур «Халл» — «Сандерленд» 1:1.