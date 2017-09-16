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16 сентября 2017, 21:09 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Дубль Дубайича спас «Городею» от поражения в матче с «Днепром»

«Городея» сыграла вничью с «Днепром» в выездном матче 22-го тура чемпионата Беларуси — 2:2.

ДНЕПР — ГОРОДЕЯ — 2:2
Могилев. 16 сентября. Стадион «Спартак». 19.00.
Судьи — Е. Наумов, В. Драчевский (оба — Минск), К. Пакулин (Витебск).
ДНЕПР: Довгялло, Даценко, Барсуков (Д. Левицкий, 91+), Габи Кики, Терещенко, Тупчий, Павлов (к), Шепелев, Шрамченко, Гурбанов, Джигеро (Рыбаков, 82).
Запасные: Копанцов, Гевлич, Олберкис, Антилевский, Бордуков.
ГОРОДЕЯ: Романюк, Назаренко, Башилов, Шестиловский, Йоксимович, Якубович (Воронков, 79), Велкер, Игнатенко, Шибун (Пархачев, 74), Лебедев (к), Дубайич.
Запасные: Василючек, Ярославский, Усеня, Шидловский, Воловик.
ГОЛЫ: 1:0 — Шепелев (11). 1:1 — Дубайич (59). 2:1 — Джигеро (62). 2:2 — Дубайич (82).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Довгялло (90), Шестиловский (90).

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