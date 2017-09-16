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16 сентября 2017, 21:07 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Олег Караневский, которого обвиняют в получении взятки, покинул пост председателя «Слуцка»

Олег Караневский покинул пост председателя «Слуцка».

Контракт с функционером расторгнут по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, 5 сентября Караневский был задержан по подозрению в получении взятки в размере 1,4 тыс долларов. 13 сентября ему было предъявлено обвинениепо ч.1 ст. 430 УК РБ (получение взятки). Караневский свою вину признал.

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