Олег Караневский, которого обвиняют в получении взятки, покинул пост председателя «Слуцка»
Олег Караневский покинул пост председателя «Слуцка».
Контракт с функционером расторгнут по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, 5 сентября Караневский был задержан по подозрению в получении взятки в размере 1,4 тыс долларов. 13 сентября ему было предъявлено обвинениепо ч.1 ст. 430 УК РБ (получение взятки). Караневский свою вину признал.
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