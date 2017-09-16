Олег Караневский, которого обвиняют в получении взятки, покинул пост председателя «Слуцка»

Контракт с функционером расторгнут по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, 5 сентября Караневский был задержан по подозрению в получении взятки в размере 1,4 тыс долларов. 13 сентября ему было предъявлено обвинениепо ч.1 ст. 430 УК РБ (получение взятки). Караневский свою вину признал.