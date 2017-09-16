«Сьон» вылетел из Кубка Швейцарии, Митрюшкин пропустил два мяча
«Сьон» проиграл клубу «Стад Лозанн-Уши» в матче 1/16 финала Кубка Швейцарии.
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Встреча проходила в Лозанне.
Основное время завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время хозяева забили второй мяч и оформили победу.
В составе «Сьона» с первых минут на поле вышел российский голкипер Антон Митрюшкин, который отыграл полный матч и пропустил два гола.
«Сьон» вылетел из Кубка Швейцарии, «Стад Лозанн-Уши» вышел в 1/8 финала турнира.
1/16 финала Кубка Швейцарии.
«Стад Лозанн-Уши» — «Сьон» — 2:1 (дополнительное время).
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