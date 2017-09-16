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16 сентября 2017, 20:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сьон» вылетел из Кубка Швейцарии, Митрюшкин пропустил два мяча

«Сьон» проиграл клубу «Стад Лозанн-Уши» в матче 1/16 финала Кубка Швейцарии.

<span class=error>Сьон</span> проиграл клубу Стад <span class=error>Лозанн</span>-Уши в матче 1/16 финала Кубка Швейцарии. Увеличить
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Встреча проходила в Лозанне.

Основное время завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время хозяева забили второй мяч и оформили победу.

В составе «Сьона» с первых минут на поле вышел российский голкипер Антон Митрюшкин, который отыграл полный матч и пропустил два гола.

«Сьон» вылетел из Кубка Швейцарии, «Стад Лозанн-Уши» вышел в 1/8 финала турнира.

1/16 финала Кубка Швейцарии.
«Стад Лозанн-Уши» — «Сьон» — 2:1 (дополнительное время).

Сьон
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