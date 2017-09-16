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16 сентября 2017, 20:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Монако» на своем поле разгромили «Страсбур» в 6-м туре чемпионата Франции

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Футболисты «Монако» на своем поле разгромили «Страсбур» в матче шестого тура чемпионата Франции.

<em>МОСКВА 16 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболисты Монако на своем поле разгромили Страсбур в матче шестого тура чемпионата Франции. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой хозяев со сетом 3:0. Дубль на свой счет записал Радамель Фалькао (51-я и 67-я минуты), еще один гол забил Рони Лопеш (44).

Следующий матч «Монако» проведет на выезде 22 сентября против «Лилля», а «Страсбур» 24 сентября примет «Нант».

16.09.2017 18:00 основной раунд: 6-й тур Stade Louis II
Монако 3:0 Страсбур
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Леонарду Жардим Тьерри Лоре
Голы
44′ Маркуш Лопеш 20
51′ Радамель Фалькао 9
67′ Радамель Фалькао 9
Составы
Диего Бенальо 16
Фабинью 2
Жемерсон 5
84′ Марко ди Оливейра Жорже 6
73′ Джибриль Сидибе 19
Камиль Глик 25
Рашид Геззаль 7
Юри Тилеманс 17
72′ Маркуш Лопеш 20
Гвидо Каррильо 11
85′ Радамель Фалькао 9
Соуахило Мейте 18
59′ Стеван Йоветич 10
Бальде Кейта 14
30 Бенгуру Камара
12 Кадер Абду Мангане 63′
22 Эрнст Сека
26 Бакари I Коне
8 Жан-Эд Аолу
28 Жона Мартен 1′
9 Идрисс Саади
29 Нуну Да Кошта
4 Пабло Мартинес 46′
11 Димитри Льенар
7 Исан Сако 68′
6 Жереми Гримм
20 Мартен Террье 74′
17 Антони Гонсалвеш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 1
5 Угловые 5
13 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Йохан Амель (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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