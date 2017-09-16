Футболисты «Монако» на своем поле разгромили «Страсбур» в 6-м туре чемпионата Франции

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Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой хозяев со сетом 3:0. Дубль на свой счет записал Радамель Фалькао (51-я и 67-я минуты), еще один гол забил Рони Лопеш (44).

Следующий матч «Монако» проведет на выезде 22 сентября против «Лилля», а «Страсбур» 24 сентября примет «Нант».