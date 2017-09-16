Футболисты «Монако» на своем поле разгромили «Страсбур» в 6-м туре чемпионата Франции
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Монако» на своем поле разгромили «Страсбур» в матче шестого тура чемпионата Франции.
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Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой хозяев со сетом 3:0. Дубль на свой счет записал Радамель Фалькао (51-я и 67-я минуты), еще один гол забил Рони Лопеш (44).
Следующий матч «Монако» проведет на выезде 22 сентября против «Лилля», а «Страсбур» 24 сентября примет «Нант».
Главные тренеры
|Леонарду Жардим
|Тьерри Лоре
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Йохан Амель (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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