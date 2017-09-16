Футболист Барри повторил рекорд Гиггза, проведя 632-й матч в английской премьер-лиге
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Английский футболист Гарет Барри, выступающий в нынешнем сезоне за «Вест Бромвич Альбион», повторил рекорд экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза по числу матчей, сыгранных в английской премьер-лиге, проведя против «Вест Хэм Юнайтед» свою 632-ю игру в рамках турнира, сообщает Би-би-си.
Встреча пятого тура чемпионата Англии между «Вест Бромвичем» и «Вест Хэмом» прошла в субботу на поле «мешков» и завершилась со счетом 0:0. Данная игра стала для 36-летнего Барри третьей в
Барри начал карьеру в
Барри является обладателем Кубка Англии (2010/11) и чемпионом Англии (2011/12) в составе «Манчестер Сити», имеет в активе 53 матча и 3 мяча за сборную Англии.
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