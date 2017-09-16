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16 сентября 2017, 20:28 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист Барри повторил рекорд Гиггза, проведя 632-й матч в английской премьер-лиге

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Английский футболист Гарет Барри, выступающий в нынешнем сезоне за «Вест Бромвич Альбион», повторил рекорд экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза по числу матчей, сыгранных в английской премьер-лиге, проведя против «Вест Хэм Юнайтед» свою 632-ю игру в рамках турнира, сообщает Би-би-си.

Встреча пятого тура чемпионата Англии между «Вест Бромвичем» и «Вест Хэмом» прошла в субботу на поле «мешков» и завершилась со счетом 0:0. Данная игра стала для 36-летнего Барри третьей в премьер-лиге в нынешнем сезоне. Как отмечается, Барри сравнялся Гиггзом по числу игр, проведенных в премьер-лиге.

Барри начал карьеру в премьер-лиге в 1998 году в «Астон Вилле», откуда в 2009 году перешел в «Манчестер Сити». После четырех сезонов в «Сити» полузащитник провел четыре года в «Эвертоне» (первый сезон — на правах аренды). Летом этого года Барри пополнил состав «Вест Бромвича».

Барри является обладателем Кубка Англии (2010/11) и чемпионом Англии (2011/12) в составе «Манчестер Сити», имеет в активе 53 матча и 3 мяча за сборную Англии.

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