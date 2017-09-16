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16 сентября 2017, 20:16 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

«Витебск» выиграл у «Гомеля»

«Витебск» нанес поражение «Гомелю» в матче 22-го тура первенства страны — 1:0.

ВИТЕБСК — ГОМЕЛЬ — 1:0
Витебск. 16 сентября. ЦСК. 18.00.
Судьи — Н. Пыреев, М. Арабей, С. Гуща (все — Минск).
ВИТЕБСК: Щербаков, Скитов (к), Бабичев, Квашук, Ледесма (Залеский, 79), Соловей (Тимошенко, 66), Козлов, Наумов, Карамушка, Золотов, Вергейчик (Волков, 74).
Запасные: Гущенко, Тихоновский, Баранок, Шкурин.
ГОМЕЛЬ: Ковалев, Юденков к, Рожок, Тесак, Батищев (Рожков, 80), Дао Лассина, Елезаренко (Афоаква, 72), Соро (Адомако, 65), Ситко, Концевой, Сазонович.
Запасные: Аснин, Теслюк, Жесткин, Милевский.
ГОЛ: 1:0 — Ледесма (65).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тесак (77), Концевой (91+).

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Футболисты минского «Динамо» победили на выезде «Гомель» в стартовом матче 21-го тура чемпионата Беларуси

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» победили «Гомель» со счетом 1:0 в стартовом матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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