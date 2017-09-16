«Витебск» выиграл у «Гомеля»
«Витебск» нанес поражение «Гомелю» в матче 22-го тура первенства страны — 1:0.
ВИТЕБСК — ГОМЕЛЬ — 1:0
Витебск. 16 сентября. ЦСК. 18.00.
Судьи — Н. Пыреев, М. Арабей, С. Гуща (все — Минск).
ВИТЕБСК: Щербаков, Скитов (к), Бабичев, Квашук, Ледесма (Залеский, 79), Соловей (Тимошенко, 66), Козлов, Наумов, Карамушка, Золотов, Вергейчик (Волков, 74).
Запасные: Гущенко, Тихоновский, Баранок, Шкурин.
ГОМЕЛЬ: Ковалев, Юденков к, Рожок, Тесак, Батищев (Рожков, 80), Дао Лассина, Елезаренко (Афоаква, 72), Соро (Адомако, 65), Ситко, Концевой, Сазонович.
Запасные: Аснин, Теслюк, Жесткин, Милевский.
ГОЛ: 1:0 — Ледесма (65).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тесак (77), Концевой (91+).