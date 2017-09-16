«Барселона» одержала волевую победу над «Хетафе» в 4-м туре чемпионата Испании
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Барселоны» одержали волевую победу над «Хетафе» в матче четвертого тура чемпионата Испании.
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Субботняя игра в Хетафе завершилась победой гостей со счетом 2:1. На гол Гаку Сибасаки (39-я минута) «сине-гранатовые» ответили мячами Дениса Суареса (62) и Паулиньо (84).
«Барселона» выиграла все четыре стартовые матча турнира и в следующем туре 19 сентября примет «Эйбар». «Хетафе» 21 сентября сыграет на выезде с «Сельтой».
|16.09.2017 17:15
|основной раунд: 4-й тур
|Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
|Пепе Бордалас
|Эрнесто Вальверде
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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