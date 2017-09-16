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16 сентября 2017, 20:06 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Барселона» одержала волевую победу над «Хетафе» в 4-м туре чемпионата Испании

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Футболисты «Барселоны» одержали волевую победу над «Хетафе» в матче четвертого тура чемпионата Испании.

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Субботняя игра в Хетафе завершилась победой гостей со счетом 2:1. На гол Гаку Сибасаки (39-я минута) «сине-гранатовые» ответили мячами Дениса Суареса (62) и Паулиньо (84).

«Барселона» выиграла все четыре стартовые матча турнира и в следующем туре 19 сентября примет «Эйбар». «Хетафе» 21 сентября сыграет на выезде с «Сельтой».

16.09.2017 17:15 основной раунд: 4-й тур Coliseum Alfonso Perez
Хетафе 1:2 Барселона
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Пепе Бордалас Эрнесто Вальверде
Голы
39′ Гаку Сибасаки (М. Бергара) 10
6 Денис Суарес (Серхи Роберто) 62′
15 Паулинью 84′
Составы
Висенте Гуаита 13
Даконам Джене 2
Виторину Габриэл Антунеш 3
32′ Хуан Торрес Руис Кала 16
88′ Дамиан Суарес 22
Файкаль Фажр 21
Маркель Ларраньяга Бергара 5
Видаль Хорхе Молина 19
86′ Мауро Арамбарри 18
Франсиско Портильо 12
54′ Гаку Сибасаки 10
Альваро Хименес 7
71′ Амат Ндиай 23
Серхио Мора 14
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба 66′
3 Жерар Пике 10′
23 Самюэль Юмтити
5 Серхио Бускетс
9 Луис Суарес 73′
10 Лионель Месси
4 Иван Ракитич 77′
15 Паулинью
8 Андрес Иньеста 45′
6 Денис Суарес
11 Усман Дембеле 29′
16 Жерар Деулофеу 53′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 5
3 Угловые 4
15 Фолы 14
4 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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