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16 сентября 2017, 19:33 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» в 5-м туре чемпионата Англии

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» в 5-м туре чемпионата Англии по футболу.

<em>МОСКВА 16 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Ливерпуль на своем поле сыграл вничью с <span class=error>Бернли</span> в 5-м туре чемпионата Англии по футболу. Увеличить
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Субботний матч на «Энфилде» завершился со счетом 1:1. На гол Скотта Арфилда (27-я минута) хозяева ответили мячом Мохамеда Салаха (30).

«Ливерпуль» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч соперники проведут 26 сентября в Москве, ответная игра состоится 6 декабря в Англии.

В других матчах пятого тура чемпионата Англии зафиксированы следующие результаты:

«Хаддерсфилд» — «Лестер» — 1:1,

«Уотфорд» — «Манчестер Сити» — 0:6,

«Ньюкасл» — «Сток Сити» — 2:1,

«Вест Бромвич» — «Вест Хэм» — 0:0.

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