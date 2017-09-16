«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» в 5-м туре чемпионата Англии
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» в 5-м туре чемпионата Англии по футболу.
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Субботний матч на «Энфилде» завершился со счетом 1:1. На гол Скотта Арфилда (27-я минута) хозяева ответили мячом Мохамеда Салаха (30).
«Ливерпуль» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч соперники проведут 26 сентября в Москве, ответная игра состоится 6 декабря в Англии.
В других матчах пятого тура чемпионата Англии зафиксированы следующие результаты:
«Хаддерсфилд» — «Лестер» — 1:1,
«Уотфорд» — «Манчестер Сити» — 0:6,
«Ньюкасл» — «Сток Сити» — 2:1,
«Вест Бромвич» — «Вест Хэм» — 0:0.
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