«Халл» Слуцкого сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче Чемпионшипа
ТАСС, 16 сентября. «Халл» сыграл вничью с «Сандерлендом» со счетом 1:1 в домашнем матче восьмого тура Чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.
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В составе «Сандерленда» отличился Джеймс Воган на 17-й минуте. За «Халл» гол забил Дэвид Мейлер (82).
Главным тренером «Халла» является 46-летний Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.
«Халл» занимает 16-е место с восемью очками. «Сандерленд» идет 21-м (шесть баллов).
В следующем матче «Халл» сыграет на выезде с «Редингом». «Сандерленд» примет «Кардифф». Обе встречи пройдут 23 сентября.