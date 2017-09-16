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16 сентября 2017, 19:25 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Халл» Слуцкого сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче Чемпионшипа

ТАСС, 16 сентября. «Халл» сыграл вничью с «Сандерлендом» со счетом 1:1 в домашнем матче восьмого тура Чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.

<em>ТАСС 16 сентября. </em><span class=error>Халл</span> сыграл вничью с Сандерлендом со счетом 1:1 в домашнем матче восьмого тура <span class=error>Чемпионшипа</span> — второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу. Увеличить
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В составе «Сандерленда» отличился Джеймс Воган на 17-й минуте. За «Халл» гол забил Дэвид Мейлер (82).

Главным тренером «Халла» является 46-летний Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.

«Халл» занимает 16-е место с восемью очками. «Сандерленд» идет 21-м (шесть баллов).

В следующем матче «Халл» сыграет на выезде с «Редингом». «Сандерленд» примет «Кардифф». Обе встречи пройдут 23 сентября.

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