«Крумкачы» с крупным счетом проиграли «Торпедо»
«Торпедо» в гостях нанесло поражение «Крумкачам» в матче 22-го тура чемпионата Беларуси — 3:0.
КРУМКАЧЫ — ТОРПЕДО — 0:3
Минск. 16 сентября. Стадион ФК «Минск». 17.00.
Судьи — С. Цинкевич (Осиповичи), А. Полуянов (Мозырь), С. Теслюк (Гомель).
КРУМКАЧЫ: Костюкевич, Рудюк, Челядинский (к), Василевский, Алексиян, Скшинецкий, Козел, Варванин, Ф. Иванов, Филанович, Богунов.
Запасные: Шунто, В. Иванов, Исаченко, Карп, Драчев, Ковалев, Лисакович.
ТОРПЕДО: Сороко, Аффи, Панковец (к) (Павловец, 76), Шаповал, Хачатурян, Скавыш, Рекиш (Дорошенко, 60), Зубович (Джугир, 89), Щербо, Климович, Калугин.
Запасные: Хаткевич, Оганесян, Краснов, Алексиевич.
ГОЛЫ: 0:1 — Шаповал (13). 0:2 — Зубович (35). 0:3 — Калугин (72).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Щербо (58).
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