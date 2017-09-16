«Атырау» и «Актобе» поделили очки

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В матче 27-го тура КПЛ обе команды сыграли в результативную ничью, но вряд ли это хорошо для них — теперь соседство на дне турнирной таблицы стало еще более тесным.

«Актобе» пытается всеми правдами и неправдами зацепиться за возможность остаться в премьер-лиге, и в некотором роде, именно желание игроков и самоотдача позволили выбраться из болота последнего места и заиграть в более качественный футбол. «Атырау» же, напротив, на протяжении долгого времени набирал очки за счет поставленной игры на «втором этаже», однако, начиная с лета, буквально все противники нашли ключ от подобия классического британского стиля.

Уже после первого тайма счет был 2:2, и такого града голов хватило клубам, чтобы понять, что перестрелка с безалаберной игрой в обороне приведет разве что к обидному поражению. Во второй половине было много борьбы и фолов, но счет на табло так и не изменился. «Актобе» занимает 10-ю строчку с 26-ю очками в активе, те же показатели и у занимающего 11-ю строчку «Атырау».

«Атырау» — «Актобе» 2:2 (2:2)

Голы: Валиуллин Руслан 13 (0:1), Сикимич Предраг 21 (1:1), Шимкович Томаш 30 (1:2), Максимович Новица 43 (2:2) .

Предупреждения: Хайруллин Марат 33, Джокич Йован 45, Колчак Кристиан 56, Шимкович Томаш 59, Чичулин Антон 60, Саломов Шавкат 80, Каиров Багдат 85.

«Атырау»: Пасеченко Андрей, Джокич Йован, Двалишвили Владимир (Саломов Шавкат 67), Лобжанидзе Уча, Сикимич Предраг, Обшивач Юре, Максимович Новица, Абдрахманов Эльдар (Калмуратов Куаныш 76), Хайруллин Марат (к) (Сулей Алишер 67.), Чичулин Антон, Сергиенко Эдуард.

Резерв: Нарзикулов Жасур, Аблитаров Ризван, Мажитов Даурен, Эсатов Руслан, Коробов Захар, Тажимбетов Дауренбек,

«Актобе»: Отарбаев Самат, Воловик Олександр (к), Савич Душан (Муарем Муарем 65), Шимкович Томаш (Обрадович Марко 65.), Нейн Еоне Джозеф Филс, Симович Слободан, Колчак Кристиан, Айтбаев Берик, Зенькович Игорь (Аймбетов Абат 75), Каиров Багдат, Валиуллин Руслан.

Резерв: Сидельников Андрей, Саулет Ардак, Байтана Бауыржан, Розыбакиев Рахимжан, Какимов Асланбек, Жунусов Абай,

Судьи: Данияр Сахи, Серик Жаппасбаев (оба Кызылорда), Нурлан Джаспенов (Алматы). Резервный судья: Руслан Султангалиев (Атырау).

16 сентября, 2017, 18:30. г. Атырау, стадион «Мунайшы». 3000 зрителей.