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16 сентября 2017, 18:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Новичок «Барселоны» Усман Дембеле получил травму подколенного сухожилия

Новичок «Барселоны» нападающий Усман Дембеле был вынужден покинуть поле на 29-й минуте гостевого матча 4-го тура испанской Примеры с «Хетафе».

Новичок Барселоны нападающий <span class=error>Усман</span> <span class=error>Дембеле</span> был вынужден покинуть поле на 29-й минуте гостевого матча 4-го тура испанской Примеры с <span class=error>Хетафе</span>. Увеличить
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Как сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба, у 20-летнего форварда травма подколенного сухожилия левой ноги.

Степень серьёзности повреждения станет известна после дополнительных медицинских тестов.

Напомним, Дембеле перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии».

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