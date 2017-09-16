Новичок «Барселоны» Усман Дембеле получил травму подколенного сухожилия
Новичок «Барселоны» нападающий Усман Дембеле был вынужден покинуть поле на 29-й минуте гостевого матча 4-го тура испанской Примеры с «Хетафе».
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Видимо, что-то случилось...
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Как сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба, у 20-летнего форварда травма подколенного сухожилия левой ноги.
Степень серьёзности повреждения станет известна после дополнительных медицинских тестов.
Напомним, Дембеле перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии».
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