«Бавария» разгромила «Майнц», Левандовски сделал дубль

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У мюнхенской команды дубль оформил Роберт Левандовски, по одному мячу забили Томас Мюллер и Арьен Роббен. В таблице подопечные Карло Анчелотти на данный момент располагаются на второй строчке, отставая на одно очко от «Ганновера».

Что касается остальных матчей тура, то «Шальке» в гостях выиграл у «Вердера» (2:1), «Штутгарт» дома обыграл «Вольфсбург» (1:0), «Аугсбург» на выезде был сильнее «Айнтрахта» (2:1).