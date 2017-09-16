Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31028112/
16 сентября 2017, 18:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» разгромила «Майнц», Левандовски сделал дубль

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своём поле со счётом 4:0 разгромила «Майнц».

В матче 4-го тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span> Бавария на своём поле со счётом 4:0 разгромила Майнц. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

У мюнхенской команды дубль оформил Роберт Левандовски, по одному мячу забили Томас Мюллер и Арьен Роббен. В таблице подопечные Карло Анчелотти на данный момент располагаются на второй строчке, отставая на одно очко от «Ганновера».

Что касается остальных матчей тура, то «Шальке» в гостях выиграл у «Вердера» (2:1), «Штутгарт» дома обыграл «Вольфсбург» (1:0), «Аугсбург» на выезде был сильнее «Айнтрахта» (2:1).

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Майнц
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп