Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31027944/
16 сентября 2017, 18:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» одержал четвёртую кряду победу на старте чемпионата Италии

В матче 4-го тура итальянской Серии A встречались «Кротоне» и «Интер».

В матче 4-го тура итальянской Серии A встречались Кротоне и <span class=error>Интер</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра, прошедшая на стадионе «Эцио Шида» (Кротоне), завершилась победой клуба из Милана со счётом 2:0.

Гости сумели открыть счёт на 82-й минуте — точным ударом отметился словацкий защитник Милан Шкриньяр. В компенсированное время окончательный счёт установил хорватский полузащитник Иван Перишич.

«Интер» под руководством Лучано Спаллетти одержал четвёртую кряду победу на старте чемпионата Италии и на данный момент единолично возглавляет таблицу первенства.

16.09.2017 16:00 основной раунд: 4-й тур Ezio Scida
Кротоне 0:2 Интер
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Давиде Никола Лучано Спаллетти
Голы
37 Милан Шкриньяр 82′
44 Иван Перишич 90+2′
Составы
82′ Алекс Кордац 1
Марио Сампиризи 31
Бруно Мартелла 87
Андреа Барберис 10
Роландо Мандрагора 38
Адриан Стоян 5
Анте Будимир 17
Александр Тонев 24
85′ Федерико Чеккерини 7
Марко Тумминелло 32
66′ Арлинд Айети 93
Леандро Кабрера 44
72′ Маркус Роден 6
Давиде Фараони 37
1 Самир Ханданович
25 Миранда 40′
37 Милан Шкриньяр
10 Жоау Мариу
20 Борха Валеро
9 Мауро Икарди
44 Иван Перишич
87 Антонио Кандрева 90+1′
29 Далберт 64′
55 Юто Нагатомо
33 Данило Д`Амброзио 85′
13 Андреа Раноккиа
5 Роберто Гальярдини 56′
11 Матиас Весино
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
8 Угловые 6
9 Фолы 6
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кротоне
Новости Матчи Состав Статистика
Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Спаллетти: В контракте Икарди должна быть максимально возможная сумма отступных

Спаллетти: В контракте Икарди должна быть максимально возможная сумма отступных

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти считает, что в новом контракте клуба с форвардом Мауро Икарди должна быть прописана высокая сумма отступных. Ранее сообщалось, что вскоре аргентинец подпишет новое соглашение с «Интером», а клаусула будет повышена до € 110 млн.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп