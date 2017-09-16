«Интер» одержал четвёртую кряду победу на старте чемпионата Италии
В матче 4-го тура итальянской Серии A встречались «Кротоне» и «Интер».
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Игра, прошедшая на стадионе «Эцио Шида» (Кротоне), завершилась победой клуба из Милана со счётом 2:0.
Гости сумели открыть счёт на 82-й минуте — точным ударом отметился словацкий защитник Милан Шкриньяр. В компенсированное время окончательный счёт установил хорватский полузащитник Иван Перишич.
«Интер» под руководством Лучано Спаллетти одержал четвёртую кряду победу на старте чемпионата Италии и на данный момент единолично возглавляет таблицу первенства.
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Лучано Спаллетти
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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