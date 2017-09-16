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16 сентября 2017, 17:21 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайрат» забил пять голов «Таразу» и обошел «Астану» в таблице КПЛ

Футболисты «Тараза» крупно проиграли «Кайрату» в домашнем матче 27-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 16 сентября, и завершилась со счетом 1:5.

Счет на 18-й минуте открыл нападающий «Кайрата» Жерар Гоу. Для ивуарийца этот мяч стал 18-м в КПЛ и он уверенно лидирует в списке лучших бомбардиров.

Окончательно все вопросы о победителе во втором тайме снял капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхана, который оформил дубль. На 53-й минуте он замкнул прострел российского полузащитника Андрея Аршавина, который прошел от центра поля до штрафной, а на 65-й — точно реализовал пенальти, назначенный за снос Гоу.

Ударно команды провели и концовку игры. На 83-й минуте полузащитник «Тараза» Жакып Кожамбердцы отыграл один мяч, но на 87-й норвежско-нигерийский форвард Чума Анене забил четвертый гол «Кайрат», а на 89-й Аршавин довел счет до неприличного. При этом Кожамбердцы и Анене отличились после выхода на замену.

Стоит отметить, что Исламхан, который является воспитанником «Тараза» и в 18 лет уже был капитаном основной команды родного клуба, не праздновал свои голы.

Для «Кайрата» эта победа стала пятой подряд — алматинский клуб по-прежнему не теряет очков после назначения испанца Карлоса Феррера на пост главного тренера. Теперь «Кайрат» с 61 очком возглавляет таблицу КПЛ, но «Астана» отстает всего на один балл и при этом провела на три матча меньше.

На седьмом месте с 29 очками идет «Тараз», который не может победить уже пять матчей подряд.

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