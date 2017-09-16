«Кайрат» забил пять голов «Таразу» и обошел «Астану» в таблице КПЛ
Футболисты «Тараза» крупно проиграли «Кайрату» в домашнем матче 27-го тура казахстанской
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра проходила сегодня, 16 сентября, и завершилась со счетом 1:5.
Счет на 18-й минуте открыл нападающий «Кайрата» Жерар Гоу. Для ивуарийца этот мяч стал 18-м в КПЛ и он уверенно лидирует в списке лучших бомбардиров.
Окончательно все вопросы о победителе во втором тайме снял капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхана, который оформил дубль. На 53-й минуте он замкнул прострел российского полузащитника Андрея Аршавина, который прошел от центра поля до штрафной, а на 65-й — точно реализовал пенальти, назначенный за снос Гоу.
Ударно команды провели и концовку игры. На 83-й минуте полузащитник «Тараза» Жакып Кожамбердцы отыграл один мяч, но на 87-й
Стоит отметить, что Исламхан, который является воспитанником «Тараза» и в 18 лет уже был капитаном основной команды родного клуба, не праздновал свои голы.
Для «Кайрата» эта победа стала пятой подряд — алматинский клуб
На седьмом месте с 29 очками идет «Тараз», который не может победить уже пять матчей подряд.
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