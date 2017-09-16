«Леванте» и «Валенсия» сыграли вничью в дерби в рамках чемпионата Испании по футболу
«Леванте» и «Валенсия» разошлись миром в дерби в рамках четвертого тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, состоявшаяся на поле «Леванте», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей на 31-й минуте отличился Родриго Морено, Энис Барди восстановил равновесие на 41-й.
Обе команды набрали по 6 очков в четырех матчах Примеры и занимают пятое («Леванте») и шестое («Валенсия») места в турнирной таблице.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter