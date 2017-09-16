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16 сентября 2017, 17:19 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Леванте» и «Валенсия» сыграли вничью в дерби в рамках чемпионата Испании по футболу

«Леванте» и «Валенсия» разошлись миром в дерби в рамках четвертого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, состоявшаяся на поле «Леванте», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей на 31-й минуте отличился Родриго Морено, Энис Барди восстановил равновесие на 41-й.

Обе команды набрали по 6 очков в четырех матчах Примеры и занимают пятое («Леванте») и шестое («Валенсия») места в турнирной таблице.

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