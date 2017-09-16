Барри повторил рекорд Гиггза, догнав его по количеству матчей в АПЛ
Полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Гарет Барри выйдет в стартовом составе своей команды на домашний матч пятого тура английской
Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед», который пройдёт сегодня на стадионе «Хоуторнс» (начало — 17:00 по московскому времени).
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Эта встреча станет для 36-летнего футболиста 632-й в английской
Гиггз выступал в АПЛ с 1992 по 2014 год, а Барри начал свою карьеру в высшем дивизионе английского футбола в 1997 году.
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