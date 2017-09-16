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16 сентября 2017, 17:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Барри повторил рекорд Гиггза, догнав его по количеству матчей в АПЛ

Полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Гарет Барри выйдет в стартовом составе своей команды на домашний матч пятого тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед», который пройдёт сегодня на стадионе «Хоуторнс» (начало — 17:00 по московскому времени).

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Эта встреча станет для 36-летнего футболиста 632-й в английской Премьер-лиге за всю карьеру. Таким образом, он сравняется по числу игр в АПЛ с обладателем рекорда по этому показателю бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом.

Гиггз выступал в АПЛ с 1992 по 2014 год, а Барри начал свою карьеру в высшем дивизионе английского футбола в 1997 году.

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