«Кристал Пэлас» в первом матче под руководством Ходжсона проиграл «Саутгемптону»

Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол уже на шестой минуте забил полузащитник Стивен Дэвис. Таким образом, «Кристал Пэлас» потерпел поражение в первом матче под руководством нового главного тренера Роя Ходжсона, который сменил на этом посту Франка де Бура.

«Кристал Пэлас» проиграл все пять матчей нового сезона АПЛ, при этом ещё ни разу не поразив ворота соперника. Лондонская команда располагается на последней 20-й строчке в турнирной таблице. «Саутгемптон» с восемью очками поднялся на пятое место.