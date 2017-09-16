Дубль Халка и гол Ахмедова помогли «Шанхай СИПГ» разгромить команду Тевеса

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Встреча проходила на стадионе «Шанхай стэдиум» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей по дублю оформили бывший нападающий «Зенита» Халк и У Лэй, а ещё по голу забили экс-полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов и Ли Шеньлон. В составе команды гостей отличился бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес.

Эта победа позволила «Шанхай СИПГ» набрать 51 очко и приблизится к лидирующему «Гуанчжоу Эвергранд» (56). «Шанхай Шэньхуа» (24) находится на 12-й строчке.