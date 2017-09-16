Дубль Халка и гол Ахмедова помогли «Шанхай СИПГ» разгромить команду Тевеса
В матче 25-го тура чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» на своём поле принимал «Шанхай Шэньхуа».
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Встреча проходила на стадионе «Шанхай стэдиум» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:1.
В составе победителей по дублю оформили бывший нападающий «Зенита» Халк и У Лэй, а ещё по голу забили
Эта победа позволила «Шанхай СИПГ» набрать 51 очко и приблизится к лидирующему «Гуанчжоу Эвергранд» (56). «Шанхай Шэньхуа» (24) находится на 12-й строчке.
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