«Иртыш» на своем поле проиграл «Акжайыку»

Игра проходила в Павлодаре и завершилась со счетом 0:1.

Автором единственного гола на 73-й минуте стал нападающий «Акжайыка» Юрий Перцух, который успешно замкнул подачу с углового.

Отметим, что «Иртыш» на 89-й минуте остался в меньшинстве, так как красную карточку получил полузащитник Пиралы Алиев.

С 37 очками «Иртыш» идет на пятом месте, а «Акжайык» с 27 баллами поднялся на десятую строчку.