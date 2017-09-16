«Иртыш» на своем поле проиграл «Акжайыку»
Футболисты «Иртыша» проиграли уральскому «Акжайыку» в домашнем матче 27-го тура казахстанской
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Павлодаре и завершилась со счетом 0:1.
Автором единственного гола на 73-й минуте стал нападающий «Акжайыка» Юрий Перцух, который успешно замкнул подачу с углового.
Отметим, что «Иртыш» на 89-й минуте остался в меньшинстве, так как красную карточку получил полузащитник Пиралы Алиев.
С 37 очками «Иртыш» идет на пятом месте, а «Акжайык» с 27 баллами поднялся на десятую строчку.
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