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16 сентября 2017, 17:06 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Иртыш» на своем поле проиграл «Акжайыку»

Футболисты «Иртыша» проиграли уральскому «Акжайыку» в домашнем матче 27-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Павлодаре и завершилась со счетом 0:1.

Автором единственного гола на 73-й минуте стал нападающий «Акжайыка» Юрий Перцух, который успешно замкнул подачу с углового.

Отметим, что «Иртыш» на 89-й минуте остался в меньшинстве, так как красную карточку получил полузащитник Пиралы Алиев.

С 37 очками «Иртыш» идет на пятом месте, а «Акжайык» с 27 баллами поднялся на десятую строчку.

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