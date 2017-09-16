Фалькао выплатит почти 7 миллионов евро за мошенничество с налогами
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании.
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Как сообщает Reuters, колумбиец будет оштрафован на 6,9 миллиона евро.
Фалькао выплатит штраф, чтобы избежать судебного разбирательства. Колумбиец взял на себя полную ответственность и согласился с выдвинутым обвинением. В июле футболист уже выплатил 8,2 миллиона евро. 1,3 миллиона будут возвращены ему после заключения соглашения с прокуратурой.
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