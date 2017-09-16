Кроос и Вальехо не помогут «Реалу» в матче с «Реалом Сосьедад»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что полузащитник Тони Кроос и защитник Хесус Вальехо пропустят матч четвёртого тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад».
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Напомним, что в лазарет мадридской команды ранее угодили нападающий Карим Бензема и полузащитник Матео Ковачич.
Матч «Реал Сосьедад» — «Реал» состоится на стадионе «Аноэта» в
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