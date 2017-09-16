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16 сентября 2017, 14:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кроос и Вальехо не помогут «Реалу» в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что полузащитник Тони Кроос и защитник Хесус Вальехо пропустят матч четвёртого тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад».

Главный тренер Реала <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span> сообщил что полузащитник Тони <span class=error>Кроос</span> и защитник <span class=error>Хесус</span> <span class=error>Вальехо</span> пропустят матч четвёртого тура испанской Примеры с Реалом Сосьедад. Увеличить
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Напомним, что в лазарет мадридской команды ранее угодили нападающий Карим Бензема и полузащитник Матео Ковачич.

Из-за дисквалификации предстоящий матч пропустят нападающий Криштиану Роналду и защитник Марсело.

Матч «Реал Сосьедад» — «Реал» состоится на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне 17 сентября. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

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