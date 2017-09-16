Новый «матрас» мадридского «Атлетико». Сколько он стоит

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Красно-белая часть испанской столицы в предвкушении большого события — долгожданного открытия нового стадиона, на котором «матрасники», ведомые недавно продлившим контракт с клубом Диего Симеоне, продолжат творить историю. Всю субботу вокруг арены будут проходить праздничные мероприятия: утром откроются музыкальная и детская фан-зоны, днем состоится поднятие самого большого в Испании клубного флага, а вечером наступит время для самого главного — футбольного праздника. В дебютном матче на «Ванда Метрополитано» «Атлетико» примет «Малагу».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">? ?¡Buenos días <a href="https://twitter.com/hashtag/Atl%C3%A9ticosPorElMundo?src=hash">#AtléticosPorElMundo</a>! <br>? ¡Nuevo TIME LAPSE! ¡Seguimos!<a href="https://twitter.com/hashtag/A%C3%BApaAtleti?src=hash">#AúpaAtleti</a> <a href="https://t.co/A7NXSBxd3N">pic.twitter.com/A7NXSBxd3N</a></p>— Wanda Metropolitano (@Metropolitano) <a href="https://twitter.com/Metropolitano/status/908231979509932032">14 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЧТО ЭТО ЗА СТАДИОН?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">El Wanda Metropolitano será destino de los atléticos a partir de la próxima temporada como antaño lo fue el Metropolitano <a href="https://twitter.com/hashtag/HistoriaYFuturo?src=hash">#HistoriaYFuturo</a> <a href="https://t.co/AFogSJ2jtq">pic.twitter.com/AFogSJ2jtq</a></p>— Atlético de Madrid (@Atleti) <a href="https://twitter.com/Atleti/status/807204460262989824">9 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Ванда Метрополитано» вырос на месте стадиона «Ла Пейнета», построенного в начале 90-х, используемого, по большей части, для нужд легкоатлетической федерации Мадрида и закрытого в 2004 году. Вскоре после этого начались разговоры о переезде «матрасников» с «Висенте Кальдерон», и к 2011 году сложился проект перестройки той самой арены для легкой атлетики, пустовавшей последние семь лет. За дизайн проекта отвечали «Cruz y Ortis arquitectos» — архитектурное бюро из Севильи с большой историей: в следующем году оно отметит 45 лет работы в индустрии.

ПОЧЕМУ «АТЛЕТИКО» ОСТАВИЛ «ВИСЕНТЕ КАЛЬДЕРОН»?

Прежний дом верой и правдой служил «матрасникам» более полувека, с 1966 года, и застал триумфальные 70-е (три чемпионства за 7 лет — 1970, 1973, 1977), «голодные» 80-е (единственный трофей — Кубок Испании-85) и скромные 90-е (лишь одно «золото» — в 1996 году). Новые цели и задачи клуба, во второй половине нулевых вернувшегося в гонку за наградами — национальными и европейскими, — требовали нового взгляда на жизнь, в том числе, на домашнюю арену.

«Ванда Метрополитано» вмещает на 13 тысяч человек больше (68 тысяч против 55), спроектирован по самым современным стандартам и лучше, чем скромный и возрастной «Висенте Кальдерон», отвечает нынешнему, добытому в последние годы потом и кровью, статусу «Атлетико» — статусу фаворита во всех турнирах, где команда начинает борьбу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">TIME LAPSE ⏭?<br>Han sido unos días de intenso trabajo en la colocación del césped ? ¡Os lo resumimos en 60 segundos! ??<a href="https://twitter.com/hashtag/A%C3%BApaAtleti?src=hash">#AúpaAtleti</a> <a href="https://t.co/JNMBx3NZBV">pic.twitter.com/JNMBx3NZBV</a></p>— Wanda Metropolitano (@Metropolitano) <a href="https://twitter.com/Metropolitano/status/905395142324084736">6 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Информация для размышления людям, ответственным за стадион в Санкт-Петербурге. «Ванда Метрополитано» построили в восточной части Мадрида немногим меньше, чем за 6 лет, потратив на строительство около 240 миллионов евро — то есть, примерно в два раза быстрее и в 4 — дешевле, чем ушло на возведение арены на Крестовском острове.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">? ¡Muchos avances hoy!<br>✅ Césped artificial<br>✅ Arbolado <br>✅ Alumbrado en parkings<br>✅ Asfaltado <br>? <a href="https://t.co/CxCGaOJl2J">https://t.co/CxCGaOJl2J</a><br>¡Seguimos! ? <a href="https://t.co/5wW1hipVUz">pic.twitter.com/5wW1hipVUz</a></p>— Wanda Metropolitano (@Metropolitano) <a href="https://twitter.com/Metropolitano/status/906974324250304513">10 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПОЧЕМУ ОН ТАК НАЗЫВАЕТСЯ?

В названии новой арены «Атлетико» объединены прошлое, настоящее и будущее. «Ванда» — это отсылка к китайской компании Wanda Group, владеющей 20 процентами акций мадридского клуба и взявшей шефство над стадионом. «Метрополитано» — название легендарного (для «Атлетико») стадиона, на котором «матрасники» играли в период с 1923 по 1936 гг., на котором «матрасники» играли в период с 1923 по 1936 гг., откуда переехали уже на «Висенте Кальдерон».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">¡Continuamos! ?<br>¡Se ultiman los trabajos en las Fan Zone y las áreas VIP! ??<br>➡️ <a href="https://t.co/UX7RxOfyOa">https://t.co/UX7RxOfyOa</a><a href="https://twitter.com/hashtag/A%C3%BApaAtleti?src=hash">#AúpaAtleti</a> <a href="https://t.co/QVbcgTpXUK">pic.twitter.com/QVbcgTpXUK</a></p>— Wanda Metropolitano (@Metropolitano) <a href="https://twitter.com/Metropolitano/status/908305076384661505">14 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВОКРУГ СТАДИОНА

Несмотря на то, что торжественное открытие состоится уже в субботу, некоторые виды работ будут продолжены — например, продолжится обустройство парка вокруг стадиона. Окончательные сроки сдачи всех мельчайших деталей грандиозного проекта — конец декабря.

Пришедших в субботу болельщиков будет ждать много сюрпризов, но один из главных — самый большой клубный флаг в Испании, посвященный всем тем, кто выбрал основными для себя красные и белые цвета. На огромной стальной мачте высотой в 40 метров будет развеваться полотнище площадью 338 м².

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">¡Trabajos en el mástil en el que ondeará la bandera izada más grande de España! ¡Un homenaje a la mejor afición!⚪️?➡️<a href="https://t.co/Ma29TJfH1c">https://t.co/Ma29TJfH1c</a> <a href="https://t.co/3Ye8RUCuzd">pic.twitter.com/3Ye8RUCuzd</a></p>— Atlético de Madrid (@Atleti) <a href="https://twitter.com/Atleti/status/908053661905031168">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Подопечные Диего Симеоне проведут первую тренировку на новой арене уже сегодня, в четверг. Для того, чтобы ничто не смущало футболистов, размеры поля были до сантиметра скопированы с газона на «Висенте Кальдерон». Больше копий нет — во всем остальном новый стадион оригинален и самобытен. Впрочем, иначе и не могло быть — дом под стать своему хозяину.