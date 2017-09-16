Новый «матрас» мадридского «Атлетико». Сколько он стоит
Стадион «Ванда Метрополитано» откроет свои двери уже в эту субботу.
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ЧТО ЭТО ЗА СТАДИОН?
«Ванда Метрополитано» вырос на месте стадиона «Ла Пейнета», построенного в начале 90-х, используемого, по большей части, для нужд легкоатлетической федерации Мадрида и закрытого в 2004 году. Вскоре после этого начались разговоры о переезде «матрасников» с «Висенте Кальдерон», и к 2011 году сложился проект перестройки той самой арены для легкой атлетики, пустовавшей последние семь лет. За дизайн проекта отвечали «Cruz y Ortis arquitectos» — архитектурное бюро из Севильи с большой историей: в следующем году оно отметит 45 лет работы в индустрии.
ПОЧЕМУ «АТЛЕТИКО» ОСТАВИЛ «ВИСЕНТЕ КАЛЬДЕРОН»?
Прежний дом верой и правдой служил «матрасникам» более полувека, с 1966 года, и застал триумфальные 70-е (три чемпионства за 7 лет — 1970, 1973, 1977), «голодные» 80-е (единственный трофей — Кубок Испании-85) и скромные 90-е (лишь одно «золото» — в 1996 году). Новые цели и задачи клуба, во второй половине нулевых вернувшегося в гонку за наградами — национальными и европейскими, — требовали нового взгляда на жизнь, в том числе, на домашнюю арену.
«Ванда Метрополитано» вмещает на 13 тысяч человек больше (68 тысяч против 55), спроектирован по самым современным стандартам и лучше, чем скромный и возрастной «Висенте Кальдерон», отвечает нынешнему, добытому в последние годы потом и кровью, статусу «Атлетико» — статусу фаворита во всех турнирах, где команда начинает борьбу.
Информация для размышления людям, ответственным за стадион в
ПОЧЕМУ ОН ТАК НАЗЫВАЕТСЯ?
В названии новой арены «Атлетико» объединены прошлое, настоящее и будущее. «Ванда» — это отсылка к китайской компании Wanda Group, владеющей 20 процентами акций мадридского клуба и взявшей шефство над стадионом. «Метрополитано» — название легендарного (для «Атлетико») стадиона, на котором «матрасники» играли в период с 1923 по 1936 гг., на котором «матрасники» играли в период с 1923 по 1936 гг., откуда переехали уже на «Висенте Кальдерон».
ВОКРУГ СТАДИОНА
Несмотря на то, что торжественное открытие состоится уже в субботу, некоторые виды работ будут продолжены — например, продолжится обустройство парка вокруг стадиона. Окончательные сроки сдачи всех мельчайших деталей грандиозного проекта — конец декабря.
Пришедших в субботу болельщиков будет ждать много сюрпризов, но один из главных — самый большой клубный флаг в Испании, посвященный всем тем, кто выбрал основными для себя красные и белые цвета. На огромной стальной мачте высотой в 40 метров будет развеваться полотнище площадью 338 м².
Подопечные Диего Симеоне проведут первую тренировку на новой арене уже сегодня, в четверг. Для того, чтобы ничто не смущало футболистов, размеры поля были до сантиметра скопированы с газона на «Висенте Кальдерон». Больше копий нет — во всем остальном новый стадион оригинален и самобытен. Впрочем, иначе и не могло быть — дом под стать своему хозяину.
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