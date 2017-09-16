Буффон после завершения сезона может получить должность в ФИФА

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Вместе с тем, по информации источника, в услугах 39-летнего голкипера заинтересован клуб MLS «Нью-Йорк Сити», за который выступает его бывший одноклубник и партнер по национальной команде Андреа Пирло.

В случае продолжения работы в «Ювентусе» вратарь получит место в совете директоров, однако сфера его деятельности пока не определена. Национальная федерация, в свою очередь, готова предложить ему административную должность в сборной Италии, а президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает голкипера в качестве советника по развитию футбола.

Отметим, что ранее Буффон заявлял, что не собирается работать тренером.