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16 сентября 2017, 10:46 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Леонид Слуцкий: Последние десять дней чувствовал себя мертвецом

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий поделился мнением о предстоящем матче восьмого тура чемпионшипа против «Сандерленда».

Главный тренер <span class=error>Халла</span> Леонид <span class=error>Слуцкий</span> поделился мнением о предстоящем матче восьмого тура <span class=error>чемпионшипа</span> против Сандерленда. Увеличить
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— Каждый домашний матч является серьезным шансом на победу. «Сандерленд» — хорошая команда, как и любая команда в чемпионшипе. Но в домашнем матче у нас есть возможность.

Когда мы проигрываем, я как будто умираю в этот момент. Последние десять дней я чувствовал себя мертвецом. Моя жизнь зависит от того, что происходит на футбольном поле. Конечно, нам нужно сохранять позитив, нельзя паниковать и никогда нельзя сдаваться. Но всем нам нужен глоток свежего воздуха, — цитирует Слуцкого Chronicle Live.

Добавим, что встреча пройдет в субботу, 16 сентября, на поле стадиона «Кингстон Коммуникейшн» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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