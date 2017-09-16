СМИ обвинили руководство «Барселоны» во лжи в истории трансфера Неймара
Руководители «Барселоны» еще в мае были в курсе, что существует серьезная вероятность перехода нападающего команды Неймара в «ПСЖ», утверждает Catalunya Radio.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После состоявшегося трансфера президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу заявил, что ошибался в бразильце, поскольку тот обманул клуб, ранее пообещав, что не уйдет. В ответ на это Неймар назвал Бартомеу «посмешищем».
Однако согласно источнику, глава
Напомним, «Барселона» долго пыталась удержать Неймара в команде, но в итоге приняла от него платеж на 222 миллиона евро, которые были прописаны в виде суммы отступных. После этого форвард в статусе свободного агента подписал контракт с «ПСЖ».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter