СМИ обвинили руководство «Барселоны» во лжи в истории трансфера Неймара

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После состоявшегося трансфера президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу заявил, что ошибался в бразильце, поскольку тот обманул клуб, ранее пообещав, что не уйдет. В ответ на это Неймар назвал Бартомеу «посмешищем».

Однако согласно источнику, глава сине-гранатовых и его заместители задолго до открытия трансферного окна знали, что в услугах форварда всерьез заинтересован «ПСЖ», который раз за разом продолжал делать новые предложения о покупке игрока. Отмечается, что во время турне по США в «Барселоне» были уверены на 99 процентов, что Неймар уйдет, хотя в СМИ представители клуба заявляли обратное.

Напомним, «Барселона» долго пыталась удержать Неймара в команде, но в итоге приняла от него платеж на 222 миллиона евро, которые были прописаны в виде суммы отступных. После этого форвард в статусе свободного агента подписал контракт с «ПСЖ».