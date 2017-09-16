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16 сентября 2017, 10:35 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ обвинили руководство «Барселоны» во лжи в истории трансфера Неймара

Руководители «Барселоны» еще в мае были в курсе, что существует серьезная вероятность перехода нападающего команды Неймара в «ПСЖ», утверждает Catalunya Radio.

Руководители Барселоны еще в мае были в курсе что существует серьезная вероятность перехода нападающего команды <span class=error>Неймара</span> в <span class=error>ПСЖ</span>. Увеличить
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После состоявшегося трансфера президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу заявил, что ошибался в бразильце, поскольку тот обманул клуб, ранее пообещав, что не уйдет. В ответ на это Неймар назвал Бартомеу «посмешищем».

Однако согласно источнику, глава сине-гранатовых и его заместители задолго до открытия трансферного окна знали, что в услугах форварда всерьез заинтересован «ПСЖ», который раз за разом продолжал делать новые предложения о покупке игрока. Отмечается, что во время турне по США в «Барселоне» были уверены на 99 процентов, что Неймар уйдет, хотя в СМИ представители клуба заявляли обратное.

Напомним, «Барселона» долго пыталась удержать Неймара в команде, но в итоге приняла от него платеж на 222 миллиона евро, которые были прописаны в виде суммы отступных. После этого форвард в статусе свободного агента подписал контракт с «ПСЖ».

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