Зоран Тошич: Не обсуждал со Слуцким трансфер в «Халл»

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Сербский хавбек, летом этого года перешедший в «Партизан» на правах свободного агента, уверен, что российскому тренеру удастся добиться успеха в Англии.

— Следите ли вы за Леонидом Слуцким?

— Конечно, слежу за результатами «Халла». Последние матчи не видел. Но Леонид Викторович умеет выжать максимум из команды. Верю, что он сможет построить успешную карьеру и в Англии.

— Он вас в «Халл» не звал?

— Мы с ним на связи. Правда, трансфер в «Халл» ни разу не обсуждали. Разговаривали про мой уход из ЦСКА и другие темы, но переезд в Англию не затрагивали. (Андрей СИЗЯКИН).