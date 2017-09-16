Зоран Тошич: Не обсуждал со Слуцким трансфер в «Халл»
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич сообщил, что следит за результатами
экс-наставника армейцев Леонида Слуцкого в «Халл Сити».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сербский хавбек, летом этого года перешедший в «Партизан» на правах свободного агента, уверен, что российскому тренеру удастся добиться успеха в Англии.
— Следите ли вы за Леонидом Слуцким?
— Конечно, слежу за результатами «Халла». Последние матчи не видел. Но Леонид Викторович умеет выжать максимум из команды. Верю, что он сможет построить успешную карьеру и в Англии.
— Он вас в «Халл» не звал?
— Мы с ним на связи. Правда, трансфер в «Халл» ни разу не обсуждали. Разговаривали про мой уход из ЦСКА и другие темы, но переезд в Англию не затрагивали. (Андрей СИЗЯКИН).