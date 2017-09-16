«Челси» может окончательно прибить Венгера. За чем следить в выходные?
Тур после еврокубков обещает быть жарким. «Советский спорт» предваряет главные матчи выходных.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЛОНДОНСКОЕ ДЕРБИ
В АПЛ состоится лондонское дерби. Игра, которая не сулит ничего хорошего Антонио Конте. Три последних матча из четырех «Челси» «Арсеналу» проиграл. Хотя в этот раз преимущество на стороне чемпиона.
Еще один повод следить за АПЛ в эти выходные — это встреча «МЮ» и «Эвертона». В трех последних матчах этих команд была зафиксирована ничья. Но здесь и сейчас явный фаворит «МЮ». Манкунианцы также, как и «Челси» перед «Арсеналом», имеют два дня преимущества в плане подготовки. И находятся в лучшей форме. А Рональд Куман вполне может отправится следом за своим соотечественником Франком де Буром, установившим антирекорд АПЛ. Де Бур проработал в качестве главного тренера «Кристал Пэлас» всего 4 тура и был уволен за то, что его команда провалила старт чемпионата, не забив ни одного мяча. У Кумана все не так плохо, но три поражения подряд с общей разницей 0:8 (0:2 от «Челси» и 0:3 от «Тоттенхэма» и «Аталанты») наводят на неприятные мысли.
ИСПРАВИТЬ ЕВРОПРОВАЛ
Интересно понаблюдать за тем, как итальянские гранды среагируют на отвратительный старт в лиге чемпионов. «Юве» в игре с «Сассуоло» постарается забыть проходы Месси. «Рома» выплеснет всю накопившуюся в матче с «Атлетико» негативную энергию на несчастный «Сассуоло». А «Наполи», получив урок комбинационного футбола от «Шахтера», порезвится с дебютантом «Беневенто». Интересно, что на троих представители хваленой серии А забили в первом туре ЛЧ всего один гол, а пропустили пять. Избежать поражения — и то благодаря везению — удалось только «Роме». Так что ждем от
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МИСТЕРА МАНЧИНИ
Сенсация может грянуть в примере. Если быть точным, в
«БАВАРИИ» НЕ ПОЗАВИДУЕШЬ
Вы не поверите, но в Германии есть клуб, который два сезона подряд не проигрывает на «Альянц-Арене» «Баварии». И это не дортмундская «Боруссия». И даже не «Хофффенхайм». А «Майнц». Только не падайте в обморок после того, как узнаете, что смельчак «Майнц» не только увозит из Мюнхена очки, но и забивает в среднем два гола за матч. В предстоящем туре повторить свой подвиг гостям будет необычайно трудно, ибо «Бавария» уже перевыполнила норму поражений за первый круг, проиграв в прошлом туре «Хоффенхайму».
СКОЛЬКО ЗАБЬЕТ «ПСЖ»? ИНТРИГА
Скажите, кто знает человека, который всерьез думает, что «Лион» победит «ПСЖ»? На его поле. После изнурительного матча на Кипре в четверг. Это трудно представить, потому что даже с Ляказеттом, Гоналоном, Вальбуэна и Толиссо в составе, в прошлом сезоне, лионцы дважды Парижу проиграли. Остается надеяться хотя бы на борьбу равных соперников. Хотя и в этом вопросе могут возникнуть проблемы. 26 мячей, забитых Неймаром и компанией в семи официальных матчах сезона, — серьезный аргумент в пользу фаворита. Для сравнения: «Лион» за такой же отрезок забил 12 голов, но набрал лишь на 4 очка меньше.
НАШИ В ЕВРОПЕ
ИЗБЕЖИТ ЛИ СЛУЦКИЙ ТРЕТЬЕГО ПОРАЖЕНИЯ ПОДРЯД?
В субботу «Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого сыграет против «Сандерленда» в 8-м туре английского чемпионшипа. Матч начнется в 17:00 по мск.
Добавим, что в последних шести матчах «Халл» потерпел пять поражений — четыре в чемпионат и один в Кубке лиги. В чемпионате серия поражения насчитывает две игры.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter